El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, señaló que las quejas de pobladores del norte del Estado que sufrieron estragos por el huracán Grace en agosto de 2021 y que supuestamente no recibieron apoyos del Gobierno, demuestran que dichas ayudas se dieron de forma discrecional.Por ello consideró que se debe hacer una revisión de la forma en que estos enseres y demás productos fueron entregados en los meses posteriores a los damnificados por el meteoro."Hay gente que ni siquiera se le tomó en cuenta en el censo y algunos se les dio el techo y decían que el techo no fue el que se les cayó por el huracán. Hay tenemos que hacer una exigencia, una solicitud para ver qué pasó, porque aparentemente se hicieron las cosas, pero al final del día no se hizo nada", expresó.Salomón Molina consideró que debería ser la Secretaría de Protección Civil (SPC), la que rinda un informe porque junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fueron las encargadas de distribuir las ayudas entre los afectados de 22 municipios del centro-norte y norte de la entidad."SEDENA fue la que llevó los enseres luego, entonces creo que deben ser las dos (que llevaron a cabo la acción. Desafortunadamente en el caso de SEDENA no creo que podamos saber, son muy cerrados, pero a PC tenemos que hacerle la solicitud de información", reiteró Salomón Molina.El líder del blanquiazul en Veracruz aseveró que la manera en que se censaron a las personas y posteriormente la entrega de los apoyos demuestra un procedimiento discrecional, en el que no se ayudó a todos los necesitados por igual."Hubo mucha inconformidad cuando se dieron las famosas visitas casa por casa, de que los famosos siervos de la nación son los que de una u otra manera vinculaban o llevaban dónde había que hacer las encuestas casa por casa y que había gente que sí sufrió algún daño pero que no la querían incluir porque los siervos tenían identificado que no eran de una propia afiliación a modo de ellos", afirmó.Cabe recordar que en octubre de 2021, un después del paso del huracán, la Secretaría de Bienestar concluyó la entrega de más de mil 694 millones de pesos en apoyos a las personas afectadas por el huracán Grace en Veracruz.En ese entonces se informó la atención a 45 mil 318 hogares, a los que se les otorgaron 35 mil pesos de manera directa y sin intermediarios. Algunos municipios donde se fueron estas ayudas fueron Atzalan, Cerro Azul, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Tuxpan, Poza Rica, Xalapa y Papantla, quienes fueron fuertemente golpeados por Grace.