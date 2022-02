Tras quejas, módulo de licencias en Coatzacoalcos volverá a operar sin citas

El módulo de licencias en Coatzacoalcos volverá a operar sin citas a partir del 23 de febrero, esto tras las innumerables quejas por las 50 fichas que se otorgaban por día y que dejaban sin atención a decenas de interesados.Tras las denuncias que hicieron conductores, desde el próximo miércoles el módulo dejaría de operar con citas. En un principio se había decidido atender a 100 personas al día pero desde el miércoles 23 de febrero ya no habrá necesidad de filas, por lo que el lunes las personas no tendrían que pernoctar para alcanzar turno.Es importante recordar que el costo de las licencias de conducir se incrementó en Coatzacoalcos y todo Veracruz debido al cambio de valores de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) que entró en vigor este 1° de febrero.Ahora la Tipo A, mil 994 pesos; Tipo B, mil 877; Tipo C, mil 643; Tipo D, mil 173; permisos 939 pesos. Por ende, canjes y duplicados también tuvieron cambios ante la modificación. Los canjes o renovación de la licencia Tipo A es de mil 56 pesos; Tipo B, 939 pesos; Tipo C, 821; Tipo D, 704 pesos. Los duplicados también se incrementaron, en este caso quedó en 469 pesos para todo tipo de licencia.A inicios de la semana se conoció que encargados del módulo entregaban fichas sólo los lunes para atender a 50 personas de lunes a sábado, es decir 300 turnos a la semana. En ese momento hubo reclamos que estuvieron cerca de los golpes hacia el personal que se encarga de los trámites de licencia.