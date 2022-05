Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del sur de Veracruz no tuvieron éxito al trabajar por tres semanas en un predio de 9 hectáreas.La presidenta del colectivo Madres en Búsqueda, Belén González, explicó que fueron más de 100 personas las que se avocaron a hallar indicios de gente que ha desaparecido en los últimos años.Dio a conocer que las labores se hicieron de la mano con la Comisión Estatal de Búsqueday la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Dijo que los datos del predio no puede darlos a conocer por seguridad de quienes hacen estas labores.“En esta zona se tenían indicios, ya hemos buscado en ocasiones anteriores y esta vez no hemos tenido éxito, entre los cinco colectivos son más de 100 personas que se buscan. Madres, no pierdan la esperanza, algún día vamos a encontrar a nuestros hijos, el trabajo no para aquí”, finalizó.