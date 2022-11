Tras reclamos, indagará SEV si Universidad Mesoamericana de Córdoba es “patito”

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba, aseguró que la época de entregar “moches” de miles de pesos para poder obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ya quedó atrás y ahora todo es transparente y legal.Sobre las quejas de alumnos de la Universidad Mesoamericana, en Córdoba, sobre que la escuela no cuenta con el RVOE y por ello no han podido tramitar su título a dos años de concluir su carrera, el funcionario dijo que se debe revisar el caso y ser atendido.Uscanga Villalba explicó que deben de conocer si el reconocimiento es federal o estatal."Hemos estado muy al pendiente de las escuelas, pero en este caso esa es particular. Todas las escuelas ya se están regularizando, muchas se han suspendido y es que no queremos que haya este tipo de casos, lo importante es también que se atienda de inmediato".Añadió que ahora es muy fácil hacer el trámite y cuentan las escuelas con el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracrz."Hoy en día para nosotros es fácil hacer un trámite, es transparente y absolutamente gratis. Lo que estamos haciendo es simplificar, tenemos una plataforma que se llama RVOE 2.0 que todos los documentos se suben en línea y se va generando todo el proceso completo".El funcionario destacó que lo que se busca es facilitar aún más y transparentar este procedimiento.