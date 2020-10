Tras señalarlo de autoritario, AMLO responde al Financial Times que haga autocrítica

Luego de que el diario británico Financial Times señalara que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en un “caudillo autoritario”, el titular del Ejecutivo respondió que ese periódico debería de ofrecer disculpas a México y al mundo en lugar de cuestionar su proyecto de transformación.



“El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo y ese modelo ha fracasado. Ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en el económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero porque la crisis se produjo por el modelo neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar sólo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo, eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que con la pandemia de COVID-19 se precipitó el fracaso del modelo económico neoliberal que ya estaba “tocado afectado y la pandemia lo terminó de destruir”.



“El Financial Times, como otros periódicos famosos sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían señalar y hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal, no hacen eso y siguen apostando a querer mantener privilegios, la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro”.



El Presidente de México señaló que aunque al New York Times, Financial Times, Washington Post y al Wall Street Journal no les guste "vamos a seguir adelante con nuestra política".