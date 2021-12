Tras ser baleado, Subprocurador de Medio Ambiente está "más fuerte que nunca"

Tras casi cinco meses de estar debatiéndose entre la vida y la muerte, el subprocurador de Medio Ambiente de Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández, anunció a través de su cuenta de Facebook que ya está fuera de peligro y que está "echándole todos los kilos" en su recuperación.En un mensaje publicado en dicha red social, señaló que ello fue posible gracias a la rápida intervención de los médicos, quienes lo atendieron luego que el pasado 23 de julio fuera baleado cuando caminaba sobre la banqueta de la avenida Xalapa, entre las calles de Villahermosa y Mérida, frente a una florería.“A todos ustedes, amigas, amigos, familiares y compañeros de trabajo", se lee en el mensaje donde agradeció a la "Virgencita de Guadalupe, a Dios y a ustedes por sus oraciones y preocupación sobre mi estado de salud”.Además, publicó que "gracias a la oportuna atención de los médicos quedé fuera de peligro y hoy me encuentro echándole todos los kilos a mi rehabilitación para estar muy pronto con ustedes"Cuevas Hernández dijo sentirse "más fuerte que nunca" y reiteró que "hay Gallo Bolo para rato"."Y seguiré trabajando como siempre me he conducido, ayudando siempre a los que más lo necesitan. Dios los bendiga siempre y nunca olvidaré todas sus muestras de cariño. #AsíDeSencillo #GalloBoloParaRato", acotó el funcionario estatal y exdiputado local.