Tras ser liberadas, detenidas en rancho de Jesús Carranza reiteran abusos de ministeriales

Tras haber obtenido su libertad, Madaí Hernández Agustín y Laura Pedraza Gómez denunciaron las innumerables violaciones a sus derechos al momento de su captura en el rancho “El Tapatío”, el pasado 27 de junio.Ambas mujeres, que junto a otros dos varones y dos menores de edad, fueron aprehendidas injustamente por delitos que no cometieron, narraron desde donde se encuentran prácticamente escondidas por temor a represalias, todo lo que aconteció durante las horas que estuvieron presas.Explicaron que fueron elementos de la Policía Ministerial del Sur de Veracruz, comandados por José Wong Reyes, quienes las amagaron con violar a sus hijos en caso de no cooperar."Me decían que iban a destrozar a mi niña, la iban a violar. En la madrugada del 27 fui atacada por hombres encapuchados, me amenazaron, me sustrajeron de donde dormía y me decían que si yo era la líder de la banda y la que daba las órdenes y cuando yo les decía que no, me golpeaban", dijo Laura Pedraza Gómez.Por su parte, Madai Hernández sostuvo que estos hombres no tenían orden de aprehensión y tras irrumpir en el rancho la golpearon y le fabricaron delitos al igual que a sus demás compañeros, entre ellos dos capitanes del Ejército, retirados.Reiteraron lo mencionado por sus abogados respecto a que les sembraron armas, drogas, un coche con reporte de robo, y además fueron señaladas como integrantes de una peligrosa banda de secuestradores que habían sido detenidas en flagrancia."Esa noche nunca se me va a olvidar, mis compañeros, mi hijo y yo vivimos en carne propia el abuso de poder por parte de los policías ministeriales del sur de Veracruz, una mentira orquestada por el delincuente Álvaro Sánchez Sánchez, alias El Tartamudo, quien tiene una venganza personal contra mi jefe, Jhovany Aguirre porque mi jefe no se quiso prestar a sus negocios sucios", dijo Madai.Madai relató que a su hijo de 10 años, lo hincaron y lo encañonaron, además, le dieron de golpes.Otra niña de diez años que se encontraba en el inmueble, hija de la señora Laura Pedraza, también fue golpeada y torturada psicológicamente.Ambas damas hicieron un llamado a autoridades de los tres niveles de Gobierno ya que temen por sus vidas pues a pesar de que el juez las dejó en libertad, el rancho “El Tapatío” fue saqueado por los elementos de la ministerial, donde se llevaron todos los objetos de valor, muebles, maquinaria, herramientas, computadoras, incluso, se robaron hasta la ropa de los patrones y los zapatos."Pido revisen el actuar de José Wong que es jefe de la Policía Ministerial en el sur de Veracruz. Tengo mucho miedo, ayúdenos, tenemos miedo por mí, por mi hijo y mi familia, que esto se aclare porque no somos delincuentes, somos trabajadores de nuestro hogar y que nos hagan esto no se vale", finalizaron.