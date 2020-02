Tras violento desalojo, doña Luchita terminó en el hospital: Abogado

Abogados tramitan un amparo ante la justicia federal buscando que se revierta el desalojo de la adulta mayor, Luz María Landeros, conocida como “doña Luchita”, de su vivienda en la ciudad de Xalapa.



Al respecto, el abogado Tomás Mundo Arriasa acudió ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación en la capital del Estado pidiendo la suspensión provisional a dicho acto.



Detalló que el asunto fue radicado ante el juzgado Decimoséptimo y este miércoles se determinará si procede el reclamo.



Mundo Arriasa recordó que desde hace un año tomó la defensa de doña Luchita pues considera que estuvo mal asesorada y se está incurriendo en una ilegalidad al desalojarla, pese a su avanzada edad de 88 años.



“Si bien es cierto que se está siguiendo un proceso, creemos que no se respetó la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, dijo.



Añadió que según ese pacto, las autoridades judiciales deben de corroborar y aplicar la debida diligencia cuando se trata de personas mayores.



“Es de todos conocidos que el desalojo de hoy fue con violencia; la señora terminó en el hospital y las autoridades judiciales deben de corroborar y aplicar la debida diligencia”, argumentó.



Añadió que Luz María Landeros tuvo que ser hospitalizada debido a que se le subió la presión, pues padece de hipertensión, al ser sacada de su hogar.



Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó una jurisprudencia que establece que hay efectos restitutorios en este tipo de demandas de amparo, es decir, que se busca reinstalar en su hogar si el Juez federal otorga la suspensión provisional.



Hay que recordar que Luz María Landeros fue desalojada este martes de su vivienda, ubicada en la calle Miguel Palacios en Xalapa, tras un juicio que ganó su nieta.



Mundo Arriasa añadió que cuando tomó el caso ya estaba concluido, no obstante, detectaron errores en el proceso y en la decisión de restituir a la parte actora el inmueble.



“El problema es de una herencia en donde la nieta y la hija de doña Luchita le reclaman esa parte de la propiedad a ella; se sigue todo el procedimiento, nosotros entramos en la parte en que ya había una sentencia, nosotros encontramos errores y dándole seguimiento vemos el desalojo irregular con uso de la fuerza pública”.



Finalmente, rechazó que este asunto se esté manejando políticamente o se busque relacionar a diputados del Congreso del Estado, tal es el caso de Sergio Hernández.



“Nosotros no hemos visto injerencia (del diputado) en lo que hemos analizado jurídicamente; si llegáramos a ver que mete la mano de forma indebida nosotros tomaríamos las acciones respectivas”.



Cabe señalar que este hecho ha generado confrontaciones entre los vecinos de la adulta mayor, los familiares que optaron por desalojarla y la indignación de los ciudadanos en redes sociales.