Tras virtual derrota, exigen anular elección en Tlacolulan

La candidata a la alcaldía de Tlacolulan por Movimiento Ciudadano, Isabel Olivo y el candidato de Unidad Ciudadana, Abel Hernández Hernández, solicitaron la anulación de la elección en dicho municipio, pues aseguraron que hubo varias irregularidades cometidas por el virtual ganador de Redes Sociales Progresistas (RSP), Raúl Velasco Hernández."Todos los candidatos que participamos estamos en la misma posición. Quisiéramos que esto llegara a oídos del Gobernador y que él tomara cartas en el asunto, porque son muchas veces las que nos han hecho fraude por más de 20 años. En esta ocasión se les salió de las manos. Ya se están metiendo la pruebas a los órganos. No pedimos un conteo, pedimos anulación", dijo Isabel Olivo.En conferencia de prensa, Abel Hernández pidió a la autoridades electorales investigar a las personas que formaron el Consejo Municipal del OPLE, las actas que fueron retenidas por habitantes de El Fresno y las contabilizadas."En esta localidad se retuvieron las urnas y en ningún momento se vandalizaron, no se quemaron, se retuvieron porque el comité del OPLE municipal está conformado por la familia del candidato y del actual Alcalde. Tenemos todas las pruebas de que la familia conformó el Comité del OPLE municipal", dijo.Aseguró que antes de ser contabilizadas las boletas, el PREP ya manejaba un registro de actas, dando preferencias a Raúl Velasco."Las urnas las retuvo el pueblo, no los partidos. Las personas del INE y las de OPLE no dejaron que los representantes se acercaran a observar el conteo. Al hacer el conteo, supuestamente el PREP ya había registrado un total de 2 mil 900 boletas cuando ni siquiera se habían contabilizado. El Comité Municipal del OPLE ya había subido toda la información", dijo Laura Hernández Hernández, secretaria general del PRI Municipal.Cabe resaltar que para el candidato de RSP, Velasco Hernández, el PREP registró un total de 2 mil 919 votos, contra 2 mil 97 sufragios para Abel Hernández de Unidad Ciudadana.Esta misma semana, el Consejo General del OPLE determinó que el cómputo de las elecciones en este municipio será en Xalapa