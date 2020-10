Trasladan al CAE de Xalapa a sospechoso a COVID; familia niega contagio

"Mi papá no tiene COVID-19, mi papá trabaja en el campo, nosotros vivimos en un campo, allá no hay infectados, mi papá convive con vacas", señaló la hija de Eduardo Zapata, campesino que fue llevado como posible caso de coronavirus después de visitar a la ciudad de Xalapa para consulta general de la presión.



La esposa e hija, originarias de la comunidad de Santa María Tatetla del municipio de Jalcomulco, aseguraron que su padre acudió al hospital civil “Luis F. Nachón” para una inspección de rutina, pero los médicos les informaron que se debía quedar por presentar supuestos síntomas de COVID-19.



"Nos lo querían quitar por eso. En el hospital nos los querían quitar para meterlo a COVID. Él solo padece de la presión y el azúcar. Allá el doctor nos dijo que era necesario traerlo a consulta aquí para que lo estuvieran monitoreando. Le puedo asegurar que mi papá no tiene COVID-19".



Explicaron que la ambulancia de la Cruz Roja que llegó a la calle Leandro Valle fue solicitada por personas externas y no por ellas.



"Mandaron a traer la ambulancia, nosotras no pedimos nada. Sólo dijimos que mi papá ya tenía el pulso muy bajo. Nos dijeron que lo iban a llevar al área de COVID-19 del Centro de Alta Especialidad (CAE)", mencionó.