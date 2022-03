Traslado del Juzgado Sexto a Nogales, ego político del Alcalde, opina abogado

El alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro, quiere que se lleven el Juzgado Sexto de lo Familiar al municipio que gobierna sólo por un ego político, aseguró el abogado Carlos Moreno, quien indicó que la primera autoridad nogalense se equivoca al pensar que los litigantes están politizando este tema.“Estamos viendo la necesidad de toda la comunidad, tanto de abogados como de los justiciables y recordemos que se está afectando a los ciudadanos con el movimiento de este juzgado y es que no podemos olvidar que en Orizaba hay más juzgados, entonces para qué mover el familiar”.Añadió que el edificio donde el Alcalde pretende albergar el Juzgado Sexto no está en condiciones, “si aquí está apretado, allá cómo va a poder meter las diez mesas. La gente sin duda va a estar sentada esperando pero en el parque. El Alcalde dice que van abrir el Banco del Bienestar en ese municipio pero no sabe cuándo”.De igual forma dijo que perjudicaría el cambio de sede, porque deberán tener los abogados un domicilio en ese municipio para ser notificados. “Debemos entonces tener dos despachos, uno en Orizaba porque aquí están los juzgados Segundo y Cuarto y allá estaría el Sexto”.Es de recordar que el pasado domingo, el presidente municipal de Nogales, Torres Navarro, exhortó a los diferentes actores no politizar el tema del cambio de sede del Juzgado Sexto de lo Familiar de Orizaba al municipio que él gobierna.Además que entrevistado en referencia a lo expresado por los abogados, quienes dicen que MORENA pretende beneficiar al Ayuntamiento de Nogales porque ahí gobierna la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que: "Más que politizar los temas tendríamos que estar enfocados en que la justicia sea pronta, expedita y gratuita y sobretodo apoyar a la población".Y sobre la queja de los abogados, quienes dijeron que no hay bancos en Nogales, el Presidente Municipal expresó que por ello existen los Oxxo, tiendas departamentales, el Banco del Bienestar, para poder hacer depósitos.