Tres lesionados tras choque entre camioneta y carro compacto, en Veracruz

En la zona de la colonia Ricardo Flores Magón del Puerto de Veracruz hubo un fuerte accidente vial entre una camioneta marca Ford y un carro compacto, del servicio de taxi, dejando tres personas lesionadas y daños por varios miles de pesos. Al punto se trasladaron elementos de la Cruz Roja, Policía, Tránsito Municipal y Bomberos Municipales.



Esto tuvo lugar la tarde del martes, en el cruce de avenida Gómez Farías y la calle de Barragán de la colonia citada de esta ciudad.



Los involucrados fueron una camioneta, marca Ford, tipo Explorer de color azul, la cual era guiada por Miguel O. C., de 20 años de edad, el cual iba por la calle Barragán y al no ser originario de Veracruz, no hizo alto total en la avenida con la preferencia.



Al cruzar la avenida de Gómez Farías impactó contra un carro, marca Nissan, tipo March, del servicio de taxi, económico 6790, conducido por Armando Manuel Chávez Silva, de 45 años de edad, el cual llevaba como pasajeros a Isaías M. M., de 49 años de edad, Darín T. M., de 23 años de edad y Jorge C. M., de 27 años de edad.



Estos últimos salieron lesionados al impactar el taxi contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad que estaba en la esquina de las calles citadas. Mientras que la camioneta terminó estrellada contra una jardinera y un árbol de ornato.



A ese punto se movilizaron los elementos de la Policía, Estatal, Policía Naval y de Tránsito Municipal, quienes tomaron y acordonaron la zona. Los elementos de la Policía Estatal se mostraron prepotentes con los representantes de los medios de información al quererlos replegar luego de colocar muy tarde el acordonamiento.



También se aproximaron paramédicos de la Cruz Roja y de Médica del Futuro, así como de Bomberos Municipales de Veracruz.



Los involucrados recibieron asistencia pre hospitalaria, canalizando a uno de los ocupantes del taxi a una clínica cercana para una mejor valoración médica.



Un oficial perito de vialidad municipal recabó la información de las unidades para la elaboración del parte de accidente y deslindar responsabilidades.