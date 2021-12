Tribunal de Justicia Administrativa protegería a corruptos: Contraloría de Veracruz

La Contraloría General del Estado encontró 600 expedientes abandonados por Órganos Internos de Control y por las Direcciones de Responsabilidades de administraciones estatales anteriores que identifican irregularidades que presumen un millonario daño patrimonial en las cuentas públicas desde el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán hasta el del panista Miguel Ángel Yunes Linares.Previo a su comparecencia de este miércoles, la contralora general Mercedes Santoyo Domínguez adelantó que algunos expedientes ya se desahogaron y fueron enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) para la resolución respectiva, sin embargo, ese órgano jurisdiccional, que nació en la administración yunista, los está devolviendo con interpretaciones y criterios para no sancionar y con ello, se abona a la impunidad.“Con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa no hemos tenido buena comunicación, hay cosas que nos regresan que tienen otras interpretaciones, que a mi gusto y percepción no debe ser así. Creo que el trabajo en equipo se hace pensando en el bienestar común, el bienestar social y lo que el ciudadano requiere; (…) queremos justicia, no queremos que por una interpretación de algunas personas se quede esto en la impunidad”, aseveró.Reconoció que algunos expedientes identificaron presunciones pero no tienen el soporte documental necesario y por consecuencia, no pueden quedarse abiertos y tendrán que concluirse para cerrarse.Pero los expedientes que sustentan las presunciones tendrán que concluir en la aplicación de las sanciones que correspondan pero reiteró que en el TEJAV se están dando otros criterios para no sancionar.Agregó que tan sólo el Órgano Interno de Control de la Contraloría panista desahogaba un expediente en tres días y ahora, se está trabajando para atender tres expedientes por día.Por lo que dijo esperar que a ese ritmo se abata el rezago en un plazo no mayor a año y medio.Domínguez Santoyo enfatizó que se atenderán las denuncias pertinentes para evitar la impunidad, que cuando se trata de frente ese fenómeno, la corrupción tiene a disminuir.