Tribunal Electoral avala triunfo de la 4T en Mendoza

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el triunfo de la fórmula de MORENA-Partido del Trabajo-Partido Verde en la elección municipal de Camerino Z. Mendoza.Con lo anterior, la Sala Xalapa ratificó la validez de la sentencia de fecha 4 de noviembre emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en donde declaró la no-nulidad de los resultados electorales en Mendoza, a pesar de la existencia de violencia política de género.En ese sentido, la Sala Xalapa coincidió con el TEV en decretar la existencia de actos de violencia de género contra la candidata de la Coalición del PAN-PRI-PRD, Ingrid Romero García, aunque esta no resultó determinante para inclinar la votación a favor de Héctor Rodríguez Cortés, de Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo.Los magistrados de la Regional determinaron que pese a la publicación de post en Facebook contra Ingrid Romero, la diferencia de votos entre ella y Rodríguez Cortés resultó mayor al 5 por ciento.Por lo anterior, no se acreditó la causal de nulidad de la elección, evaluaron los togados Enrique Figueroa Ávila, Adín Antonio de León Gálvez y Eva Barrientos Zepeda.De acuerdo Barrientos Zepeda, enfatizó que no se puede anular la elección en Mendoza si no está acreditada con certeza que la violencia contra Ingrid Romero fue determinante para el resultado de los comicios.“Dicha presunción se debe fortalecer con otros medios que permitan presumir fuertemente que la irregularidad tuvo un impacto suficiente para considerar que la diferencia o el triunfo pudo favorecer a la actora de no haberse realizado la conducta” finalizó.