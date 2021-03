Tribunal Electoral desecha queja contra Secretario de Gobierno de Veracruz

En sesión pública virtual, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró como inexistente la supuesta promoción personalizada por parte del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Javier Gómez Cazarín y Brianda Kristel Hernández Topete y el alcalde de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete.



Lo anterior al resolver el procedimiento especial sancionador (PES) interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de dichos servidores públicos.



Al analizar los argumentos del blanquiazul, se determinó que no se configuraban los elementos de propaganda personalizada, toda vez que no se advirtió que los hechos denunciados hubieren tenido fines proselitistas.



“O que fueran tendentes a promocionar al servidor público denunciado en el sentido de destacar su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales”, se señala en la sentencia.



Se añade además que las notas periodísticas aportadas por el denunciante fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión; de igual manera, se señala que no existen elementos de convicción encaminados a demostrar el presunto uso indebido de recursos públicos.



“En el mismo sentido, no se puede tener por acreditado que se calumnie al partido político actor, pues las expresiones denunciadas no se encuentran dirigidas específicamente en contra del PAN; por tanto, esas manifestaciones son realizadas al amparo del derecho a la libertad de expresión”, se insiste en el fallo jurisdiccional.