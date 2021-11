Al rechazar por mayoría de cuatro votos la propuesta de hacer un cambio en la asignación de la quinta Diputación Plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dejó firme la distribución de las 20 curules de Representación Proporcional al Congreso del Estado.Y es que los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Janine Otálora Malassis, votaron por el desechamiento de los dos medios de impugnación que su homóloga, Mónica Aralí Soto Fregoso, había planteado declarar como procedentes y que implicaban quitar el escaño a la ex candidata del blanquiazul en la sexta posición de la lista, Verónica Pulido Herrera, y otorgárselo a la suplente de la quinta posición, Azucena Castro De la Cruz.En el proyecto de sentencia, que sólo avalaron la ponente y sus colegas, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, se señalaba que la Sala Xalapa del TEPJF había ratificado la inaplicación implícita de la norma comicial veracruzana, que había hecho el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al correr las fórmulas de candidaturas del PAN para lograr la paridad, siendo que Castro De la Cruz tenía mejor derecho para integrar la Sexagésima Sexta Legislatura.No obstante, la mayoría de los integrantes del máximo órgano jurisdiccional electoral del país votaron por la improcedencia de la impugnación y por tanto, la asignación de las curules “pluris” quedó en los mismos términos avalados por el ente comicial y confirmados por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y la Sala Regional.Cabe recordar que Azucena Castro era la candidata suplente de la quinta fórmula del PAN, cuyo propietario, Isaac Eduardo Luz López (hijo de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, fue sacado de la asignación para que en su lugar quedara Verónica Pulido Herrera, y así lograr la integración paritaria del Congreso del Estado.Durante la discusión del proyecto, que proponía el desechamiento de plano de los recursos promovidos por diversos ex contendientes y los partidos PRD, Movimiento Ciudadano, Cardenista y Todos por Veracruz, por no advertir vicios de inconstitucionalidad en la resolución de la Sala Xalapa; la magistrada Soto Fregoso insistió que cuando existía una fórmula de candidaturas heterogénea (hombre y mujer), se debía privilegiar la asignación a la mujer de esa fórmula y no hacer el corrimiento a la siguiente fórmula.Argumentación que fue compartida por el presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, quien apuntó que la suplencia tenía mejor derecho a lograr el escaño por estar primero en la lista registrada por el PAN ante el OPLE.Sin embargo, su compañeros Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Janine Otálora Malassis, intervinieron para señalar que no compartían el criterio de que se debía declarar procedente la impugnación de la ex candidata suplente, por la supuesta inaplicación de los artículos 22 de la Constitución de Veracruz y 14 del Código Electoral del Estado por parte de la Sala Xalapa.Coincidieron que el órgano jurisdiccional regional no dejó de observar las normas comiciales locales, sino que reconoció que al tratarse de una fórmula integrada por un hombre y una mujer, no era posible asignarle el escaño a esta última, sino a la que estaba en la sexta posición conformada por dos mujeres.Por lo que bajo estos criterios, la distribución de las 20 curules de Representación Proporcional que asignó el OPLE, junto con las 30 de Mayoría Relativa que ganaron el pasado 6 de junio, no sufrieron cambios y por tanto, los diputados electos están en posibilidades de tomar protesta formal este viernes en el Palacio Legislativo.