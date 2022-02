Tribunal invalida elección por PAN Veracruz; va de nuevo

Por no cumplir con lo que marca la convocatoria para la elección de la dirigencia y comité de Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinaron que se debe reponer el procedimiento hasta el momento en el que se vulneraron los derechos de las partes.La elección interna se realizó entre la planilla que encabezaban Joaquín Guzmán Avilés y Tito “N”, no obstante, se tuvo que realizar un cambio en esta última.La convocatoria señalaba en el artículo 15 de manera específica, que no se podía sustituir el candidato a la dirigencia, acto que se realizó por parte de la planilla de Tito “N” al colocar a Federico Salomón Molina en su lugar, luego de que Tito “N” fuera detenido cuando ya estaba iniciado el proceso interno panista.“Estamos concluyendo que no se cumplió con la misma y eso se considera como determinante en la certeza de imparcialidad del proceso”, expresó el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar al señalar que la Comisión Política Nacional del PAN podía resolver los casos no previstos pero era necesario un dictamen donde todas las partes estuvieran presentes.Agregó que no se puede hacer un cambio de criterio ahora y decir que no se atiende la regla especial, porque hay precedentes de la Sala de que ya se ha hecho.Es así que el Tribunal Electoral del Estado, en el expediente TEV-JDC-016/2022, revocó la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional, en la cual se realizaba la sustitución del candidato a la dirigencia en la planilla que fue impulsada por el grupo de los Yunes.