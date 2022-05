Tribunal ordena a Actopan pagar deuda de 2 millones con empresa

El Ayuntamiento de Actopan, a cargo de María Esther López Callejas, sigue negándose a pagar un adeudo por más de 2 millones de pesos a la empresa que rehabilitó una línea de agua potable en la comunidad de Coyolillo.Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la requirió para que de manera urgente dé cumplimiento al acuerdo del que derivó la sentencia de pago.De acuerdo con el expediente 68/21-ECE-01-1 de la Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar del TFJA, hasta mediados de mayo la Alcaldesa no había cumplido con la sentencia dictada el 6 de abril de este año, donde se le condenó al pago de un millón 777 mil 55.07 pesos y un finiquito de 236 mil 996.44 pesos.Y es que en función de los plazos de notificación y para dar respuesta al cumplimiento, a más tardar el 26 de abril debió darse cumplimiento al requerimiento de pago; sin embargo, a mediados de mayo no había respuesta.“… sin que a la fecha se haya recibido alguna promoción relativa al cumplimiento de la sentencia definitiva”, señala el nuevo acuerdo, que a su vez matiza la posibilidad de que por lejanía del municipio, quizá la promoción de cumplimiento no había llegado hasta la Sala.“Por ello, esta instructora tiene a bien formular este atento recordatorio a efecto de que la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz informe de manera inmediata sobre el cumplimiento dado a la sentencia definitiva, precisándole que subsiste el requerimiento y apercibimiento indicado en el auto del 6 de abril de 2022”, se indica.La obra que la morenista se niega a pagar se gestionó y acordó en 2019 cuando José Paulino Domínguez Sánchez se encontraba aún en la presidencia municipal, aunque las resoluciones posteriores obligan a que sea el Ayuntamiento actual el que salde la deuda.Se trata del contrato FIMS-DF/2019-30-004-0001 de fecha 10 de julio de 2019 relativa a la “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la localidad de Coyolillo, municipio de Actopan, Veracruz” por un monto de 3 millones 599 mil 525.46 pesos.Y aunque la obra se entregó el 16 de octubre de 2019, solamente fueron pagados un millón 585 mil 474.39 pesos, por lo que se adeuda una estimación de un millón 777 mil 55.07 pesos y un finiquito por 236 mil 996.44 pesos.La demanda quedó asentada en el expediente 68/21-ECE-01-1, donde la sentencia favorable salió el 7 de julio de 2021, ordenándose el pago de las 2 estimaciones en un plazo máximo de 4 meses a partir de que causara estado la sentencia.Sin embargo, la jefa del departamento de Obras del municipio interpuso el 5 de noviembre de 2021 un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa pero éste calificó como improcedente la revisión, causando estado la sentencia en fecha 22 de noviembre de 2021.De esta manera, el pasado 22 de marzo se cumplieron los 4 meses para que la autoridad diera cumplimiento al pago de las estimaciones, a lo que la administración de la morenista se negó.