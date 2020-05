Tribunal podría avalar decisión del INE de detener envío de cartas de AMLO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impugnó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de dictar medidas cautelares sobre las cartas que el Gobierno Federal envió a distintas personas para promover los microcréditos.



El IMSS aseveró que no hay acto de promoción, ya que no existe en curso un proceso electoral.



Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tratará el tema en sesión virtual y privada, en donde prevé avalar la decisión del INE que emitió medidas cautelares por las cartas que el Ejecutivo federal envió y al menos en la primera versión de la misiva apareció la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El pasado 30 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó, de manera virtual, para tratar la queja que presentaron PAN, PRI y PRD por las cartas enviadas por el Ejecutivo federal para dar aviso de los microcréditos que se pusieron a disposición por el COVID-19.



Se trata de tres versiones de carta. Las denuncias de PAN, PRI y PRD fueron por las dos primeras, en las cuales expusieron que éstas tuvieron la firma de funcionarios federales, sobre todo la del presidente López Obrador, lo cual representa un acto de promoción personal.



El pasado 30 de abril que la Comisión de Quejas discutió el tema, el IMSS emitió una nueva carta, la cual ya no está escrita en primera persona y sin firma de funcionarios.



La comisión determinó dictar medidas cautelares sobre las dos primeras versiones, las cuales ordenó que dejaran de enviarse a los particulares, así como retirarlas de cualquier medio digital. Sobre la tercera versión, el INE dio su aval.



“Se ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su director o de quien conforme a su normatividad interna esté facultado, para que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas, realice acciones, trámites y gestiones suficientes para detener o suspender la elaboración, distribución y entrega de las cartas o documentos que contengan el formato que ha sido analizado en la presente resolución y, en su lugar, así pertinente, sustituirlas por cartas o comunicaciones que se ajusten al marco constitucional, legal y de los lineamientos para la operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares”, determinó la Comisión de Quejas del INE, el pasado 30 de abril.



Consideró que se vinculó al Presidente de la República y a la Secretaría de Economía a través de los servidores públicos legalmente facultados para ello, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuvaran al cumplimiento de la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias.



En la impugnación del IMSS que presentó José Luis Miranda Palma, titular de la Coordinación de Asuntos Contenciosos del Instituto, se plantea que la decisión de la Comisión del INE causa agravio a la esfera jurídica del organismo: “Ya que la determinación (…) no encuentra sustento en la legislación comicial invocada, pues dicha resolución está indebidamente fundada y motivada”, mencionó en el documento entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que será discutido este miércoles.



Advirtió que no existen elementos de convicción suficientes para dictar las medidas cautelares que se solicitaron, ya que no se encuentran acreditados los hechos que fueron materia de la denuncia.



“Y en todo caso, se trata de hechos que no transgreden la normatividad en la materia, sin que los mismos afecten los principios rectores de la función electoral o el desarrollo de algún proceso comicial de carácter federal o local”, detalló en el recurso presentado por el Seguro Social, el pasado 2 de mayo.



El IMSS consideró que la firma del presidente López Obrador en las cartas no supone un acto de promoción, pues no hay algún proceso electoral en curso.



El asunto, que fue turnado al magistrado Indalfer Infante, será discutido este miércoles en sesión privada y virtual. Los magistrados están citados para las 10:00 horas.



Se prevé que la Sala Superior avale la decisión de la Comisión de Quejas del INE y es que entre los argumentos que el proyecto del magistrado Infante Gonzales considera infundados, es que no se analizó de manera correcta los dos modelos de cartas que se determinó, violaron la ley.