Tribunal valida en definitiva a Paty Lobeira como alcaldesa electa de Veracruz

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los recursos de impugnación presentados por MORENA, con los que buscaba que se anulara la elección al Ayuntamiento del Puerto de Veracruz y con ello el triunfo de Patricia Lobeira Rodríguez como alcaldesa electa.En sesión pública celebrada la noche de este miércoles, los magistrados decidieron no analizar los argumentos presentados por el Movimiento de Regeneración Nacional en los recursos de reconsideración SUP-REC-2268/2021, SUP-REC-2269/2021 y SUP-REC-2270/2021 acumulados, por lo que se dejó firme la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en el juicio SX-JRC-547/2021 y sus acumulados, que revocó la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que originalmente había declarado la nulidad de los comicios en esa demarcación.Ante el desechamiento y siendo la última instancia de resolución de las impugnaciones en materia electoral, la ex candidata de la Coalición PAN-PRI-PRD “Veracruz Va” mantiene su victoria y estará en condiciones legales de rendir protesta este viernes, para gobernar el puerto del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025.Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, los magistrados regionales devolvieron el triunfo a Lobeira Rodríguez, como alcaldesa electa del puerto de Veracruz, esto luego de que revocaran la sentencia del TEV, que le había quitado el triunfo en ese municipio.Los integrantes del órgano jurisdiccional con sede en Xalapa concluyeron que sus homólogos locales validaron indebidamente las pruebas aportadas por MORENA; su ex contendiente, Ricardo Exsome y los partidos inconformes con la victoria de alcaldesa electa.Ese día, expusieron que las pruebas presentadas por MORENA no fueron aportadas en el primer recurso de inconformidad, por lo que los magistrados del TEV actuaron con “flexibilidad” para aceptarlas.Unánimemente declararon como inoperante la supuesta violación a la veda electoral por parte de Fernando Yunes Márquez; porque así ya se había resuelto en un procedimiento especial sancionar previo.Asimismo, desestimaron el alegato de MORENA de que se cometió fraude a la Ley con la marcha en favor del ex candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando se resolvió quitarle la postulación y dársela a su esposa, Patricia Lobeira.También recordaron que tampoco quedó acreditado el rebase de topes de gastos de campaña por parte de la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, pues así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE), al fiscalizar nuevamente sus gastos por orden de la propia Sala Xalapa.Los togados regionales señalaron que la declaratoria de nulidad de la elección, establecida por mayoría de votos de los magistrados del TEV (Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vázquez Muñoz), no fue emitida conforme a derecho, razón por la cual la revocaron y dejaron firme el triunfo de Patricia Lobeira Rodríguez.