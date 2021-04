TRIFE proyecta confirmar acuerdo del INE que impide sobrerrepresentación en cámara de diputados

El día de hoy lunes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el proyecto de sentencia que será sometido a consideración de la Sala Superior, en el que plantea confirmar el Acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que los partidos políticos rebasen el límite de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados establecido por la Constitución Federal.



Dicho Acuerdo, que fue impugnado por MORENA y el Partido Encuentro Solidario (PES), tiene como finalidad evitar que, a través de los convenios de coalición, los partidos políticos distorsionen las reglas electorales para conseguir más diputados por la vía de representación proporcional, lo que ha generado en las dos últimas elecciones federales la construcción de mayorías artificiales y contrarias al límite establecido en la Constitución.



En el proyecto, elaborado por el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se establece que el acuerdo del INE intenta impedir que un partido mayoritario se asocie con un partido minoritario para postular a través de éste candidatos que en realidad pertenecen al partido mayoritario y, de esa forma, eludir el límite de sobrerrepresentación.



El proyecto abunda que, contrario a lo alegado por MORENA y el PES, “los criterios establecidos en el acuerdo controvertido no solo no alteran o contravienen las fórmulas legales del sistema de RP, sino que procuran la observancia efectiva de los límites de sobrerrepresentación, y con ello, los valores constitucionales referidos, al integrar parámetros objetivos para definir (en el contexto exclusivo de la asignación de diputaciones por RP) las diputaciones de MR de los partidos políticos que participan a través de una coalición y así realizar una adecuada proyección de la cantidad total de diputaciones para cada partido político”. “Precisamente, por ese mandato de hacer efectivo los postulados constitucionales, no cabe normalizar un conjunto de conductas que pretenden cobijarse al amparo de un convenio de coalición para obtener una ventaja indebida”.



En la elección de diputados federales de 2018, MORENA obtuvo el 36 por ciento de los votos, sin embargo, a través de conductas como las prohibidas por los nuevos lineamientos, obtuvo el 51.4 por ciento de las diputaciones en el Congreso Federal.



Es decir, aun cuando la Constitución Federal prohíbe que los partidos políticos tengan más del 8 por ciento de sobrerrepresentación en el Congreso, dicha coalición logró una sobrerrepresentación del 15.4 por ciento, lo que les aseguró el control de la Cámara Baja.



Bajo las nuevas reglas, el Instituto Nacional Electoral adopta nuevos criterios para asegurar que el límite de sobrerrepresentación establecido en la Constitución sea respetado.



A nivel local, en el 2018, la Coalición Juntos Haremos Historia conformada por MORENA, PT y PES, obtuvo el 42 por ciento de la votación, sin embargo, recibieron el 58 por ciento de las diputaciones, es decir, contaron con una sobrerrepresentación del 16 por ciento, el doble de lo permitido por la Constitución Federal, lo que se tradujo en 4 diputados adicionales.