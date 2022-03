Trifulca en el Querétaro-Atlas, resabios que dejaron los gobiernos neoliberales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la trifulca en el partido entre Querétaro y Atlas, en el estadio La Corregidora, donde resultaron 26 lesionados, tres de ellos graves, son resabios de los gobiernos neoliberales, por lo que manifestó que se debe de continuar moralizando y atendiendo las causas que originan la violencia.“Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables que se debe de continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia”.“Esto (la trifulca) son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o en todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la unidad y al abandono del pueblo”, aseveró.En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que desde hace tres años, en México inició un proceso de transformación pero reconoció que lleva tiempo.“Lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece mucha gente que se formó en ese ambiente”.“La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que sólo siendo buenos se puede ser feliz, que se debe estar con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Vamos a pensar ¿Qué programa se aplicó en los gobiernos anteriores para los jóvenes? ¿Cuándo se habló de que se tenían que atender las causas?”, cuestionó.