Triple exposición de Celso Arrieta Zambrano, en Galería Ramón Alva de la Canal

El viernes 22 de octubre será la inauguración de una triple exposición en la Galería Ramón Alva de la Canal del artista cordobés Celso Arrieta Zambrano. La presentación tendrá tres movimientos titulados de diferente forma: “Madrid”, “Carteles en Libertad” y “Cartel es Celso, Autorretratos”.Marx Pérez refiere que Arrieta Zambrano es un artista gráfico con 35 años de trayectoria, oriundo de Córdoba, que ha representado con su obra el arte, color y sabor veracruzanos a lo largo de la República Mexicana, Latinoamérica y Europa.“Creador de gráficas tan icónicas en el imaginario colectivo veracruzano como la del “Festival Afrocaribeño”, de los años 1995, 1996 y1997; logotipo e identidad corporativa reinaugural del Ágora de la Ciudad de Xalapa, en el año 2000, y varios “Junio Musical” de la OSX, celebrados los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009 y 2010; Celso Zambrano, “El Gallo”, como muchos en el ramo de las artes lo conocen, es uno de los mejores diseñadores gráficos y cartelistas de todo el país”.“Originalmente se había planeado realizar la muestra en Madrid, España, en octubre de 2021, dentro del marco de un evento que se desvaneció a causa de la pandemia; sin embargo, a fin de no permitir que el COVID-19 diluya la veta creativa y fortalecer los ánimos de aquellos que aprecien la obra, se ha decidido llevar a cabo tal exposición en el año y fechas originales en que se haría; ahora, teniendo como sede la ciudad de Xalapa, Veracruz, espacio que ha visto crecer el desarrollo del diseñador y que ya ha albergado varios de sus más grandes trabajos”, comentó Pérez sobre esta presentación.Este viernes 22 de octubre será la inauguración y se espera contar con una buena participación de asistentes. La exposición se montará en las instalaciones de la Galería Ramón Alva de la Canal de la Universidad Veracruzana, ubicada en la avenida Xalapeños Ilustres del Centro Histórico. El aforo dependerá de las condiciones del semáforo epidemiológico; sin embargo, la muestra permanecerá montada en la galería varias semanas, a fin de que el mayor número de visitantes pueda apreciarla.El autor de esta importante exposición dijo respecto a su obra “Cada cartel lleva algo de mí, así defiendo la teoría de que son autorretratos. De alguna extraña manera todos ellos llevan mi sangre, unos levantan la frente con orgullo al encuentro y otros sencillamente se muestran serenos. He realizado muchos carteles y tendría que recordar con precisión lo que ocurría en el instante de hacerlos para poder explicar el cúmulo de decisiones que operaron para su gestación. No tengo la receta de las soluciones pero me dejo llevar por el lápiz que rompe la intimidad blanca del papel, permitiendo ocurrir cosas imprevistas conectadas con la educación visual recolectada por años. La mirada a los trazos presentes y a los invisibles van de la mano antes de tocar certezas”.