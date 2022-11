Triple homicidio en Martínez de la Torre fue por venta de droga

Los cuatro homicidios que se generaron el miércoles en Martínez de la Torre y el municipio de Cuitláhuac están relacionados con el delito de narcomenudeo, donde participaron células criminales que ya están detectadas, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa, el mandatario explicó que el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) se dio a conocer en la reunión de Coordinación para la Contrición de la Paz, donde se expuso que los tres muertos en Martínez de la Torre tienen relación con este delito, así como el que se registró en el municipio de Cuitláhuac.“De ayer a hoy tuvimos cuatro homicidios, tres de ellos en Martínez de la Torre, uno en la región de Cuitláhuac. Lamentablemente, tristemente los cuatro homicidios están relacionados con la compra y venta de droga, esto es lamentable porque hemos insistido mucho en ello. No se trata de delincuencia organizada, son células ya dispersas, son gente sin escrúpulos que no les interesa la vida de otras personas”, dijo.De igual modo, el titular del Ejecutivo lamentó que en muchos casos los consumidores de drogas, buscan pagar con la venta de la misma, situación que aprovechan las células criminales, las cuales se han visto disminuidas por la autoridad y buscan mantener el control de la venta de drogas.“En el caso de Martínez tristemente se trata de personas que consumían drogas y las vendían, en Cuitláhuac También. En Martínez de la Torre ya sabemos quiénes son los responsables. Querer pagar drogas, vendiendo. Estamos buscando atender de una manera integral. Están tratando de acomodarse, pero no quieren perder el control de la venta”, dijo.Por lo anterior, García Jiménez insistió en que desde su gobierno reactivaron la campaña dirigida a la juventud, para evitar incurran en el consumo de drogas.“Reactivamos la campaña para desalentar el consumo de drogas entre jóvenes, se están otorgando becas en bachillerato”, finalizó al destacar que quien entra a las drogas solo tiene dos salidas, la cárcel o la muerte, por lo que exhortó a los jóvenes a no dejarse convencer y evitar esos consumos.