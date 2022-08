Tripulante de barco, tercer caso de viruela del mono en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el tercer caso de viruela símica en Veracruz, se trata un paciente de la India, tripulante de una embarcación de carga que hizo escala en varios países.Durante entrevista en la Capital del Estado, el mandatario hizo énfasis en que, al presentar síntomas, fueron activados de manera inmediata los protocolos y se realizaron pruebas a toda la tripulación, dando como resultado sólo un positivo.Agregó que el estado del paciente con respecto a su salud es bueno y no requirió hospitalización, no obstante, se encuentra aislado y en tratamiento ambulatorio.“Todos los que llegaron en ese barco recibieron atención, seis personas requirieron estudios, después el número se redujo a tres y sólo uno de ellos dio positivo”, manifestó el mandatario.Con este, suman ya tres personas las contagiadas en la entidad; el primer caso fue erradicado después de recibir atención en un hospital privado del puerto de Veracruz, mientras que el segundo fue detectado en Xalapa. Ninguno de ellos requirió hospitalización y no propagaron el virus, dijo el mandatario.