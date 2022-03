Triunfa atleta veracruzana con Síndrome de Down en Juegos Nacionales 

Julieta Main Pino o July, como le dicen de cariño, es una atleta veracruzana de 13 años con Trisomía 21, condición mejor conocida como Síndrome de Down y quien desde los 6 años practica gimnasia artística, actividad que la ha llevado a ser reconocida nacionalmente.Julieta inició en este deporte gracias a su hermana mayor. Inspirada por ella, July pasó cerca de 5 años practicando y fue en 2019 cuando se le invitó a participar en los Juegos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual en Aguascalientes, mismos que fueron cancelados por la falta de participantes.Sin embargo, eso no fue impedimento para la atleta veracruzana, pues tras otros 3 años de preparación logró participar en la edición 2022 de los juegos nacionales, ahora en Tijuana, Baja California, donde obtuvo el primer lugar en varias categorías.En el intermedio, cuando se preparaba para los siguientes juegos nacionales, July fue invitada para representar a México en los Juegos Trisómicos de Turquía 2020, algo que tomó por sorpresa a su familia y entrenadores.Debido a la falta de recursos para poder costear los viajes y la estadía, su familia y amigos emprendieron una carrera para recabar lo más posible a través de rifas y otras herramientas. Lamentablemente, el mundial en Turquía fue pospuesto por el avance de la pandemia de COVID-19.Dos años después, Julieta y su equipo por fin lograron llegar a los nacionales, donde gracias al esfuerzo y disciplina de la joven regresaron a Veracruz con las preseas del primer lugar en las categorías de Salto, Barra, Viga, Manos libres y All Around.La destacable participación de Julieta la perfilaron para ser una de las seleccionadas a representar a México en los Juegos Internacionales de Finlandia, pero el actual conflicto armado entre Ucrania y Rusia han obligado a posponer las competencias, mismas que se esperan se puedan llevar a cabo en 2023.La preparación sigue, no importa si es entre semana o sábado o domingo, pues July y su equipo siguen con la vista fija en la meta, que es participar en alguno de los juegos internaciones, Finlandia 2023 o Turquía 2024.Sin embargo la gimnasia artística no sólo encontró a Julieta Main para posicionarla como una de las mejores de su edad, sino también para ayudarla a crecer de forma personal. A decir de su entrenador, Fredy Alvarado, la disciplina ha servido a la menor para madurar, pues se muestra más segura de sus acciones.July, orgullosa de su desempeño, no deja de aspirar a más y seguir compitiendo. A palabra expresa de la gimnasta veracruzana: “Me toca Estatal de Córdoba, el 23 de abril”.