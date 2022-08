Tromba marina se formó frente a la costa del puerto de Veracruz, causó algunos destrozos

Una impresionante tromba marina que se formó frente a la costa del Puerto de Veracruz, causó algunos destrozos en playa veracruzana al tocar tierra, volando, carpas, sillas, mesas y todo lo que se encontró a su paso.Los trabajadores palaperos de playa Villa Del Mar también conocida como playa de Hornos, fueron los afectados, ya que la fuerza del fenómeno natural rompió varias cosas a su paso y hasta la palapa “El Buchacas” resultó con daños en la parte lateral.Los mismos trabajadores impresionados por lo que acababan de experimentar, señalaron que uno de los meseros así como varios turistas, se quedó de espectador y una de las mesas alcanzó a golpearlo pero sin mayor daño, por lo que solo resaltaron los daños materiales.El meteorito no sólo sorprendió a quienes se encontraban en la playa, sino también a aquellos que recorrían el bulevar Manuel Ávila Camacho e incluso a quienes residen en el interior de la ciudad, ya que se pudo observarse a la distancia.Fueron varios los espectadores que se encontraban en la zona turística Villa del Mar, los que pudieron hacer videos del acercamiento de la tromba marina a tierra, incluso en uno de ellos captan cómo el fenómeno meteorológico alcanza a un hombre que intentaba huir de su centro mientras volaban carpas, mesas y sillas instaladas en el área del restaurante más dañado, “El Buchacas”.El turista Abimael Rivera, relató que disfrutaba de la playa junto con su familia y amigos, cuando observaron la formación de la tromba frente a ellos por lo que observaron cuando el meteoro se dirigía hacia donde se encontraban, pero afortunadamente cambió de dirección, por lo que procedieron a resguardarse y solo quedó en el susto.“Estábamos en la playa con mi suegro, estábamos diciendo que probablemente iba a llover porque las nubes estaban bajitas, como que estaba subiendo agua, pero de repente se puso como un tornado, así se veía, entonces nos fuimos acercando hacia las rocas, se veía que jalaba agua para arriba, se veía hermoso porque es raro que eso se vea en la costa de Veracruz”, relató el turista.También el empresario Palapero de “Mariscos El Costeño”, Gustavo Díaz Blanco, presumió de ser la tercera ocasión que logra avistar ese tipo de fenómenos en esa zona de villa Del Mar.“La vimos fea, pero el único afectado fue el compañero de Mariscos Buchacas, se le quebraron tres carpas, volaron, sus mesas, sillas, ahí está amontonado lo destruido, no pasó a mayores, no hubo humanos que lamentar porque salieron corriendo, es la tercera vez, en lo particular, ver cómo entra un tornado a tierra”, concluyó.