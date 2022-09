Trueque de jovencitas por dinero o productos persiste en Zongolica: Alcalde

El alcalde de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, afirmó que han disminuido los casos de mujeres menores de edad que son canjeadas por dinero o productos; sin embargo es una práctica que no ha sido erradicada."No está erradicado al 100 por ciento, se da esporádicamente. Pueden pasar uno o dos años en que no ocurre", comentó.Por ello dijo que se está capacitando a los funcionarios municipales entre ellos los agentes y subagentes municipales para que puedan detectar este problema."También tenemos que alzar la voz, la misma sociedad tiene que actuar, demandar y nosotros responder en consecuencia y no solapar (estos casos)", advirtió.Añadió que el Instituto de la Mujer está trabajando junto con la procuradora del menor, subagentes y agentes municipales, pues esta situación no se permitirá en su Gobierno.En referencia al tema de los embarazos en adolescentes, dijo que ya no es tan grave ese problema aunque hay casos de jovencitas de 16 años que ya están esperando un hijo y son estudiantes y esa etapa de su vida no es propicia para cuidar a un bebé.