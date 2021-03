A unos cuantos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Panam, la marca mexicana de tenis, causó controversia con el lanzamiento de su nueva colección “feminista” de tenis, la cual se inspira en las movilizaciones que cada 8 de marzo realizan las mujeres para exigir justicia por los feminicidios, los abusos contra ellas y equidad de género.



Fue por medio de sus redes sociales que Panam compartió las imágenes de su nueva línea de calzado, en la que muestran tenis en color blanco, rosa y morado adornados con frases que emulan a las "pintas" que se han hecho en fachadas, edificios y establecimientos durante las marchas feministas.



No obstante, lo que pareció molestar más a los usuarios de las redes sociales fue el discurso publicitario que la marca utilizó para promocionar su producto, pues en su eslogan Panam escribió “¡Enójate! Grita. Exprésate, enójate, tienes todo el derecho y nosotros la obligación de escucharte, sólo así cambiará el entorno”.



A pesar de que la marca escribió "El 70 % de Panam somos mujeres. El otro 30% feministas" para proclamarse como una empresa feminista, la declaración en su comunicado no los eximió de críticas, pues los porcentajes que manejaron en la publicación no fueron bien planteados y crearon desconcierto.



Usuarios se plantearon la pregunta sobre si ¿las feministas no son mujeres? o ¿qué cantidad del 30% de empleados de Panam, que se declaran feministas, son mujeres y cuántos hombres?



Entre los mensajes o “pintas” que adornan la línea feminista del calzado hay freses como “El violador eres tú”, “Sin miedo” y “No estás sola”, entre otras.



Y es que entre los usuarios de las redes abundaban los comentarios en que se mencionó que la marca en lugar de sumarse al movimiento feminista, más bien buscaba lucrar con el movimiento en vez de destacar los verdaderos valores detrás de la lucha feminista.



Cabe señalar que después de la pifia mercadológica de Panam, la publicación fue eliminada de todas sus redes sociales, aunque la conversación y debate en torno al tema ya estaba encendida y hasta el momento la marca no se ha pronunciado al respecto.