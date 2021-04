Turbulencia provocó pánico en vuelo de CDMX a Minatitlán

Un evento de turbulencia provocó pánico entre pasajeros del vuelo AM 2524 de Aeroméxico, proveniente de la Ciudad de México con dirección a Minatitlán, este miércoles.



Los usuarios reportaron la situación en redes sociales y describieron que hubo pérdida de presión, lo que provocó que las azafatas "volaran" hasta el techo y cayeran al suelo.



Asimismo, los pasajeros sufrieron la misma caída, al igual que los snacks y demás artículos.



Al respecto, el administrador del aeropuerto de Minatitlán, Víctor Ballinas, confirmó el evento y lo describió como turbulencia normal que ocurre en algunos vuelos.



"No tengo mucha información porque sale del ámbito de mi competencia, lo que supimos es que se presentó turbulencia en ruta de vuelo. Es algo normal en un vuelo, no sucede diario pero existe la posibilidad que se presente", dijo.



Expuso que por cuestiones operativas de la aerolínea, se demoró el vuelo que debió haber salido a las 6 de la tarde y tuvo que venir a Minatitlán un segundo avión para rescatar a pasajeros que volarían a la Ciudad de México.



"Y esa aeronave que llegó a las 5 se fue posteriormente. Para nosotros fue una demora", finalizó.