Turismo postCOVID ayudó a recuperación del sector en Veracruz: Xóchitl Arbesú

Pese a la pandemia de COVID-19, que se mantuvo durante el 2021 en el mundo, México y el Estado; al sector turístico en Veracruz le fue “bastante mejor de lo que esperábamos”, destacó la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, aunque reconoció que “todavía no nos recuperamos realmente”.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Informe por el Tercer Año de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria estatal recordó que la Organización Mundial del Turismo estima que tomarán 5 o 6 años en general para que este rubro se recupere al nivel que se tenía de captación de divisas y de visitas, antes de la pandemia.“Pero desde el año pasado, desde diciembre de 2020, la gente empezó a moverse, a salir. Buscaban espacios y viajes que podían hacer en sus vehículos y Veracruz les queda muy cerca a gran parte de la población en el país. Y empezaron a buscarnos en espacios abiertos, llenos de naturaleza, con poca gente”, refirió.Arbesú Lago destacó que desde entonces los operadores turísticos de Los Tuxtlas, las Altas Montañas y de la Sierra de Zongolica empezaron a recibir a visitantes, al contar con espacios pequeños y ecoturísticos con cabañas, logrando tener reservaciones al cien todos los fines de semana hasta la pasada Semana Santa.“Hemos empezado a dar un poco de recuperación en un nuevo tipo de turismo, este turismo post COVID que busca espacios abiertos, espacios en naturaleza y con muy pocas personas. Entonces creemos que esto pinta bien”, recalcó.La titular de la SECTUR además mencionó que los destinos turísticos tradicionales empezaron poco a poco a recuperarse y en los grandes momentos como de verano, Semana Santa lograron un 50 o 60 por ciento de ocupación hotelera, que a su decir, no era lo que esperaban, “pero es bastante más de lo que podríamos haber deseado para este año”.Con el cambio de semáforo epidemiológico a verde, comenzarán a reactivarse los grandes eventos y festividades religiosas en la entidad, adelantó Xóchitl Arbesú.“Estaremos retomando poco a poco para arrancar el año 2022 con los grandes eventos, tanto fiestas patronales como organizados por SECTUR, como lo de la Virgen de la Candelaria, en febrero en Tlacotalpan; Cumbre Tajín en su versión presencial para marzo en Papantla; Salsa Fest en Boca del Río para mayo; Costa Esmeralda Fest para Julio o agosto en esta región maravillosa y por primera vez la tan ansiada Cumbre Olmeca para el sur de la entidad”, refirió.Sobre esta última actividad, adelantó que se estaría realizando en por lo menos tres espacios distintos para el mes de junio; y prometió que con el apoyo de finanzas fuertes y con mucho cuidado en el tema de la honestidad y la austeridad se le dará el empuje que tanto necesita el sector turístico y cultural de Veracruz.A tres años de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la secretaria expuso que desde un principio se trazaron tres ejes primordiales, siendo el primero la capacitación y certificación, “excediéndose” en este tema porque ya para 2021 Veracruz ocupa el primer lugar en algunas de las certificaciones a nivel nacional.“Nos dedicamos en cuerpo y alma, ya que estamos encerrados y sin turismo, a poder dar toda la certificación de Punto Limpio, de Moderniza, de Ecoturismo en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), e incluso a nivel internacional con Safe Travel en más de 111 diferentes tipos de certificados, en eso vamos muy bien”, aseveró.Xóchitl Arbesú agregó que el segundo eje es la digitalización y modernización, en el que se tiene un 60 o 70 por ciento de avance de lo planeado; y el tercero corresponde al turismo de naturaleza y cultural, en el que preparan “una gran sorpresa” el próximo año a propósito de la Cumbre Olmeca.Al respecto, recordó que en el punto más álgido de la pandemia se llegaron a tener más de 250 hoteles cerrados, de los cuales, precisó, “la gran mayoría han reabierto sus puertas e incluso tuvimos la inauguración de un hotel este año más la reaparición de varias varios sitios ecoturísticos, ecocabañas”.Reconoció a los hoteleros, restauranteros y a todos los que se dedican al sector turismo en Veracruz porque han sacado “la casta” y afianzado muchos de los servicios que se están pudiendo ofrecer a los visitantes.“Se ha trabajado con ellos tanto en el tema del apoyo económico hacia los empleados, hacia la gente que ha podido seguir trabajando con ellos a pesar de la pandemia, en dos momentos especiales con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), también se trabajó con muchos microcréditos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECOP)”, enfatizó.En el Estado, dijo, el 75 u 80 por ciento de los hoteles son familiares y pequeños que se han construido a través del esfuerzo de varias generaciones, “y con ellos hemos podido trabajar también muy bien, además los grandes hoteles de cadenas, que nos acompañan todavía trabajando y de una manera increíble”.La integrante del gabinete de Cuitláhuac García explicó que se han usado los recursos del Fideicomiso del 2 por ciento sobre el Hospedaje para la promoción turística de Veracruz que a su decir, “no ha parado en un sólo momento”, misma que se ha construido con el apoyo de los hoteleros a través de sus representantes.“Son los que hacen llegar las propuestas de estos eventos de promoción, estas campañas de promoción y lo único que se hace es apoyarlos, pagarlas y así poder tener un gran trabajo de promoción y difusión, además en lo que hacemos desde la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Turismo”, añadió.Además, expuso que se prevén activaciones económicas y turísticas para el cierre de este año que fomenten el movimiento de las personas, tanto turismo local y regional, como el turismo nacional en por lo menos cuatro lugares muy icónicos del Estado que se darán a conocer más adelante.“La idea es seguir apoyando, seguir dando este tipo apoyos, de seguir apoyando este tipo de movimientos a través de estos eventos que nos permiten que en un fin de semana se pueda recuperar de alguna manera un poco más intensa lo que están buscando nuestros prestadores de servicios turísticos”.Al comentar que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas dolorosas, sobre todo para todos aquellos que perdieron un familiar por la enfermedad, ésta también nos ha enseñado que la nueva visión del turismo promovida por la “Cuarta Transformación” es la correcta.“Desde el respeto de la dignidad, desde el tema cultural (…) ahora el turismo post COVID está buscando un turismo diferente, un turismo que no tiene que ver con llegar a un hotel de máximo lujo, sino que hemos entendido que el máximo lujo es el contacto con la naturaleza, es recuperar tus raíces y disfrutar lugares tan increíbles como los que te puede ofrecer Veracruz”, precisó.Además de los recortes al presupuesto para destinarlos al Sector Salud y la atención de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, y por la cancelación de eventos; la funcionaria estatal comentó que se hicieron otros ahorros con la supresión de viáticos y otros rubros, que en total sumaron 7 millones de pesos extras este año.“Recortamos en temas de salario, recortamos en temas de bonos desde el principio de la administración y ahora en el tema de viáticos y de muchas cuestiones, para el próximo año 2022 ya hablamos con los diputados, con la gente que va a tener que ver el tema del presupuesto, que necesitamos más dinero, para poder llevar a cabo estos eventos y para poder tener más promoción turística”, manifestó.Sostuvo que con mayores recursos permitirán atender de una mejor manera los temas cultural y turístico que tanta falta hacen en el Estado de Veracruz, mostrándose confiada de que sus súplicas serán escuchadas.Luego de señalar que buscarán que participen artistas de talla internacional, la responsable de la cartera de Turismo describió que están rediseñando el Salsa Fest, por lo que no sólo se enfocará a los conciertos nocturnos en tres o cuatro días.“Sino que queremos una inmersión completa en el tema de la salsa, en el tema de esta disciplina artística como método de vida para mucha gente. Entonces tendremos activaciones de salsa en muchas partes del Puerto de Veracruz y de Boca del Río. Tendremos músicos locales increíbles porque se hace mucha música en Veracruz y hay muchos grupos muy buenos tanto de personas con experiencia acumulada como de jóvenes”.Es así que para la edición 2022, se dará el segundo Congreso Internacional de Salsa en el que se podrán tomar talleres y a aprender a bailarla, además de un concurso.Gracias al acercamiento con Cuba, podrían participar artistas ya consagrados como la Charanga Habanera, los Van Van y también algunas propuestas nuevas de ese país caribeño.“También traer de otros países como los consagrados, el Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Maelo Ruiz y estamos en posibilidades de ver la participación de Marc Anthony sino para el 2022, posiblemente para el 2023”, adicionó.Finalmente, comentó que el 2022 pinta muy bien para el sector turístico veracruzano, que si bien ha tenido una reactivación lenta y dolorosa, también tiene la posibilidad de captar ingresos rápidos gracias a eventos de fines de semana.