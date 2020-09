Turismo postcovid deberá ser sustentable y consciente del cuidado del medio ambiente

El turismo es el sector de la economía más afectado por la pandemia del COVID-19. En Veracruz, los efectos de esta enfermedad son “desastrosos” para los empresarios del ramo y, para salir adelante tenemos que vincular las ofertas con proyectos turísticos que detonen la economía de las regiones, así lo considera Leticia Arriaga Stransky.Agrónoma, fotógrafa, editora, promotora turística incansable, autora desde hace 21 años de la Ruta de la Niebla y después de la Ruta del Son, la Ruta de las Altas Montañas, la Ruta de la Vainilla, la Ruta de Cortés y recientemente de la Ruta Misionera por la sierra central veracruzana, San Rafael Guízar y Valencia, expresa que la nueva normalidad del turismo postcovid deberá pasar por la sustentabilidad y la concientización del cuidado del medio ambiente, para atender la crisis alimentaria que se avecina.“La pandemia ha sido realmente desastrosa para lo que es la economía turística. No ha habido flujo ni movimiento. Muchos negocios están cerrando, no hay actividad. El turismo postcovid deberá emerger de una conciencia ecológica, porque la gente se ha venido percatando de la importancia de conservación del medio ambiente”, expresa.Dijo que este es el momento para que se detone la Ruta de la Niebla, un proyecto turístico que ha venido promoviendo desde hace 21 años, con la primera edición de un cuaderno que resume los atractivos más importantes de Xalapa y la región.“Este proyecto debe estar ahora encaminado a lo que es la industria alimentaria, al agroturismo, a las rutas agroecológicas, en apoyo a los pequeños productores, a los ecosistemas únicos, como es el bosque de niebla”.“En este caso como corredor de bosque de niebla y pueblos mágicos cafetaleros en la sierra central veracruzana hay un potencial enorme, porque es una tierra muy rica y además hay educación ambiental, educación de agroecología y de productos orgánicos, porque ahorita la gente le está dando este valor agregado a la vida, a la salud, a comer bien y al turismo local y al turismo internacional les interesa tener experiencias en el medio ambiente, en la naturaleza”.“Así que aquí tenemos un potencial en Xalapa que ojalá tanto las autoridades municipales como estatales y la sociedad en general lo aprendan a manejar”.Viajera incansable, que conoce todos los rincones de la entidad veracruzana, Leticia Arriaga Stransky propone el proyecto de veredas sustentable que son visitas a ranchos agroecológicos, para conocer el trabajo que ahí se realiza, para consumir local y para crear conciencia del cuidado del medio ambiente.Reitera que el turismo postcovid será un turismo sin aglomeraciones y más al aire libre, en espacios abiertos, cuidando la sana distancia.“Será además un turismo familiar, porque después del confinamiento las familias buscan salir y relajarse”.“Además, añade, se ha generado una conciencia del tipo de comida que se va a consumir, una comida saludable, porque ya no podemos seguir descuidando nuestra salud y así lo hemos visto ahora con el COVID”.“La gente está buscando también participar en el medio ambiente, en la conservación del medio ambiente, a través de prácticas de turismo, de ecoturismo, de agroecología o de talleres vivenciales en los que puedan aprender a cocinar, a cosechar ciertos productos de donde vienen, qué son los servicios ambientales, la nueva cultura de conciencia ecológica a través del ecoturismo”.Sin embargo, precisa que ha sido muy puntual y enfática en dar a conocer las iniciativas de conservación y cultura, a través del ecoturismo, del agroturismo, del turismo comunitario, del turismo rural.“En la mayoría de estas tenemos que ver la manera de que sea sustentable. A través de ciertas prácticas es como se va a lograr el tan mencionado turismo sustentable”.“Cuando hablaba de la ruta de la vainilla hace algunos años no era solamente para dar a conocer que la vainilla es una orquídea que da fruto, también para que se supiera que es una actividad económica muy antigua, que hay que conservar, que es una planta endémica”.En su experiencia de guía y promotora turística, Leticia Arriaga señala también que llevaba a los paseantes a liberar tortugas, en experiencias que guardarán para siempre en su memoria. “Esta es una actividad lúdica que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente”, comenta.“Ahora, con el tema del postcovid nos interesa mucho la industria alimentaria, que la gente conozca la producción local, la riqueza de la tierra, lo hemos visto en el bosque de niebla, la cantidad de productos que se pueden tener y eso habla de una cultura gastronómica que están detonando mucho los europeos”, asevera.“Nosotros tenemos todo para los tours gastronómicos. Para enamorar a la gente con el mole, con las acamayas enchipotladas, con las truchas, con toda la cantidad de cultura gastronómica que se da en esta zona”, indica.“Simplemente de las salsas podemos dar un curso de la gran variedad que existe, como la salsa de chile seco, la comapeña, la de cacahuate que utiliza para aderezar las truchas”.“Eso bien organizado le puede dar beneficio a la gente del lugar, identidad turística, atraería mucha gente”.“La gente lo que está buscando es venir a comer rico, en el bosque, donde no hay aglomeraciones ni peligros y eso lo tenemos en Xalapa, en Coatepec, en San Andrés Tlalnelhuayocan, en Acajete, en Xico, en Teocelo, en todo el corredor de montaña desde aquí hasta Orizaba, tenemos un potencial para hacer veredas sustentables que es lo que estamos proponiendo”, concluye.Las propuestas de Leticia Arriaga Stransky coinciden con lo que recientemente ha dado a conocer la Organización Mundial del Turismo, en el sentido del apoyo que dará junto con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para que hoteles y negocios tengan acceso a más de 26 mil tecnologías verdes.A través de un comunicado, el organismo internacional señaló que están aunando fuerzas para promover el turismo sostenible, acelerar la transferencia de financiación para luchar contra el cambio climático y hacer más accesibles las tecnologías verdes para el sector turístico a través de la plataforma online del Banco, Green Technology Selector (Selector de Tecnologías Verdes), que tendrá un formato similar al de una tienda.“La crisis del coronavirus ha tenido un impacto masivo en el sector turístico. La prioridad ahora es apoyar la recuperación del sector, del que dependen millones de puestos de trabajo en todo el mundo y que se ha convertido en un pilar consolidado del desarrollo sostenible. El BERD y la OMT están trabajando actualmente para impulsar una recuperación sostenible del turismo en todo el mundo . Aunque la crisis está lejos de haber terminado, hay una conciencia creciente de la necesidad de fijar una dirección para un sector turístico más verde en el futuro”.“Con el objetivo de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la OMT ha brindado su apoyo a este Selector de Tecnologías Verdes del BERD, que puede complementar otras herramientas online existentes en la OMT para fomentar un uso más eficiente de los recursos, como son las Soluciones Energéticas para los Hoteles o el ambicioso Hoteles de energía casi nula (neZEH). El selector de tecnologías verdes del BERD es una plataforma online con formato de tienda donde se incluyen las mejores tecnologías en cada campo de fabricantes del mundo entero”, indica la OTM.El sector de la hostelería y las empresas que dan servicio al sector turístico pueden acceder a este Selector de Tecnologías Verdes y encontrar más de 26.000 tecnologías verdes que se benefician del apoyo del BERD a través del instrumento de financiación de la economía verde, Green Economy Financing Facility (GEFF), el programa de facilitación del comercio verde, Green Trade Facilitation Programme (Green TFP), y el programa del centro de financiación y transferencia tecnológica para el cambio climático, Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change programme (FINTECC).Posibles inversiones mejorarán la eficiencia energética, suministrarán energías renovables y reducirán el consumo de agua y de recursos. Se incluyen ahí ventanas y puertas que reducen el consumo energético, aislamiento térmico, iluminación, equipos y maquinaria de construcción, paneles fotovoltaicos y bombas de calor geotérmicas.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund