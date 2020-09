Turismo, tabla de salvación para superar crisis económica y empleos causada por COVID-19

El turismo es la tabla de salvación que podrá ayudarnos a superar la crisis económica y de empleos provocada por la pandemia del COVID-19, porque la “industria sin chimeneas” genera un círculo virtuoso de bienestar que empieza por el propio viajero y que beneficia a muchos prestadores de servicios, así lo considera el turismólogo Francisco Javier Barquín Gornés.



“Todas las personas que se relacionan con la actividad turística, obtienen un beneficio económico, ya que la derrama económica por el turismo, es la más equitativa, pues se distribuye entre los que brindan hospedaje, alimentación, transportes en general, comercio, servicios de agencias de viajes, de guías de turistas, ventas de artesanías, diversiones diversas, entre otros”, asegura el veracruzano que ha sido funcionario público en el ramo dentro de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.



Al recordar el Día Mundial del Turismo, que se celebra este domingo 27 de septiembre, dijo que “este día llega en un momento crítico, cuando los países y las entidades federativas de México, miran hacia el turismo para su recuperación por ser generador económico y de empleos”.



Con datos de la Organización Mundial del Turismo, Barquín Gornés señala que el turismo internacional cayó en un 93% en comparación con el 2019. “Así de grave es la crisis mundial”, indicó, al referir que, según el nuevo número del Barómetro del Turismo Mundial del organismo especializado de las Naciones Unidas, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65% durante la primera mitad del año.



“Se trata, en efecto, de una caída que no tiene precedentes en nuestra historia reciente y la causa fue naturalmente el cierre de las fronteras en todo el mundo y las medidas restrictivas o de prevención, como respuesta al COVID-19”, remarcó.



En términos económicos, según la OMT, el desplome de la demanda de viajes internacionales en el periodo enero-junio de 2020 se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas internacionales y de alrededor de 460 mil millones de dólares de los EE.UU. en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional.



“Las pérdidas en ingresos por turismo internacional multiplican por cinco las registradas en la crisis económica y financiera global de 2009”, comentó.



“Ningún país ha quedado exento de ser afectado por la pandemia del COVID-19, siendo este sector uno de los más afectados a nivel mundial, ya que la industria se paralizó con pérdidas millonarias en todo el mundo y una gran cantidad de desempleados en México y en todo Veracruz”, expresó.



Barquín Gornés, abogado de profesión, pero que se inició en las tareas turísticas como bell boy en los hoteles de la familia, pasando a ser valet parking y encargado del Departamento de Relaciones Públicas y eventos especiales, recepcionista y administrador en hoteles del puerto de Veracruz hasta Director de Turismo Municipal de Veracruz; Subdirector Estatal de Turismo (ahora Subsecretaría) y Delegado Federal de la Secretaría de Turismo en la entidad veracruzana, consideró que sólo unidos, sectores públicos y privados, se podrá salir de esta difícil situación.



Dijo que el Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre desde 1980 cuando se realizó la primera asamblea general de la Unión Internacional de Organismos oficiales de turismo, organismo que antecede a la actual Organización Mundial de Turismo (OTM), de la cual México forma parte.



El motivo de Día Mundial del Turismo se creó con el propósito de divulgar y sensibilizar acerca del valor que tiene en los sectores sociales, culturales, políticos y económicos.



“En mi calidad de Turismólogo, como se le conoce al profesional que labora, conoce, entiende, investiga, estudia y analiza el turismo, puedo comentar que el sector turístico podrá ayudarnos a superar la crisis económica y de empleos, provocada por la pandemia del COVID -19, con la unidad de los sectores públicos y privados con solidaridad para poder avanzar pues se necesita con mucha urgencia en estos difíciles momentos”.



“Definitivamente y sin equivocarme el turismo es una fuente generadora de empleos, tanto directos como indirectos, atrae inversiones genera derrama económica para los países, estados y municipios, también ayuda a difundir la imagen de un destino”, aseveró.



Dijo que, en todo el país, en la entidad y en los municipios, “no debemos de bajar la guardia, por lo que nos ha provocado la pandemia del COVID–19, debemos seguir apostando por las inversiones en la ‘industria sin chimeneas’ y por la generación de empleos, debemos fijar nuestra atención en los logros, pero también en lo muchísimo que tenemos por delante”.



“Es tiempo de redoblar esfuerzos por el Coronavirus y enfrentar los problemas que nos ha ocasionado, enfrentarlo con mucha creatividad, gran entusiasmo, y sobre todo cuidando, respetando y llevando a cabo todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de la salud”.



“Con los avances tecnológicos se puede decir, que la mayoría de los turistas nacionales e internacionales que visitan un destino, se encuentran mucho más informados hoy en día, ya que no quieren viajar a un lugar desconocido, por lo que ahora a través de las redes sociales investigan mucho para así saber y determinar lo que desean visitar”.



“Para promover el turismo en época de una pandemia inesperada, se requiere de la participación de todos, hablo del sector público, el privado, como también de los diversos medios de comunicación, no puede ver exclusión alguna entre dichas esferas, tenemos que sumar y nunca restar, tener una buena relación y gran cercanía entre todos”, asentó.



Comentó que “la mejor manera que hay para competir entre los mercados de servicios turísticos es y debe ser mediante la innovación, por lo que siempre debemos luchar por ser mejores que otros destinos”.



“Hoy en día tenemos que satisfacer las necesidades de un turista tanto nacional como extranjero; con políticas públicas bien enfocadas y bien orientadas hay que aprovechar por ejemplo el que nuestro estado de Veracruz, tiene entre sus muchos y variados atractivos turísticos, principalmente uno que ya quisieran muchos destinos y entidades del país que es la hospitalidad de su gente”.



Tito Barquín explicó que Veracruz tiene siete regiones turísticas, todas llenas de una gran riqueza de atractivos como son la Huasteca, la Totonaca, la de Cultura y Aventura, las Altas Montañas, los Primeros pasos de Cortes, la de Los Tuxtlas y la Olmeca.



También se refirió a la capacitación que se requiere, “porque si un país, estado, municipio, o empresario del ramo, desea tener éxito debe tener presente en el de poner especial énfasis en el factor humano, contando con gente calificada y bien capacitada”.



“No se puede dar buenos resultados ni en el sector público ni en el privado, con personal improvisado, que no reúnan el perfil, la experiencia o estudios que el sector hoy demanda, como también se requiere disponer de personal amable, y con una gran vocación por el servicio”.



Barquín Gornés convocó a todas las autoridades federales, estatales y municipales de los diversos órganos del gobierno y a los prestadores de servicios turísticos “para que seamos siempre amigos del turista”.



“Es momento de hacer caso omiso a las voces de negatividad y de pesadumbre; los invito a que sigamos caminando todos juntos y promoviendo unidos a México, al estado de Veracruz y a todos sus municipios, desde nuestras diferentes trincheras”, destacó.



Dijo que, en el Día Mundial del Turismo, a pesar de la “tormenta Inesperada” de la pandemia del COVID-19 “considero que mientras tengamos el concurso, la participación eficaz y solidaria de todos y cada uno, la República Mexicana y la entidad veracruzana podremos salir adelante y tener un futur