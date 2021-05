Turistas advierten que comercios de Xico relajan medidas contra el COVID

Los comercios en Xico han relajado las medidas sanitarias, a pesar de que se hacen exhortos de manera reiterada para que las cumplan, indicó el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



Y es que, al ser cuestionado sobre quejas de turistas ante la falta del protocolo de salud en la mayoría de los negocios, dijo que no hay sanciones establecidas por parte de la dirección de Comercio Municipal, sin embargo, desde que inició la pandemia se lleva a cabo un exhorto de concientización.



“Siempre se les ha exhortado a que utilicen el cubrebocas, que hagan uso de las medidas pero es responsabilidad de ellos, ya se relajaron pero nosotros como autoridades hemos estado pidiendo a que sigan con las medidas”, detalló.



Señaló que la ciudadanía se ha relajado debido a que el semáforo regional marca color verde y los contagios han disminuido, no obstante, precisó que no es momento de bajar la guardia pues el riesgo continúa.



“No hay sanciones, sólo son exhortos, ya se relajaron por el semáforo verde, ya disminuyeron los contagios en Xico pero no debemos confiarnos”, comentó.



Por ello, aseguró que desde el área de Comercio se enviarán nuevamente oficios a todos los negocios del municipio.



“Vamos a volver a enviar oficios para que continúen con las medidas pero tiene mucho que ver de ellos, depende de ellos que se confían pero el riesgo sigue latente”, finalizó.