Turistas disfrutan último día de “puente” en playas de Veracruz

Turistas de Puebla, Estado de México y Ciudad de México disfrutaron del último día del puente vacacional en las playas de Veracruz, aprovechando, ahora sí, que las temperaturas fueron más cálidas y el viento del norte de disipó este lunes.



Aun cuando todavía hay bandera roja en las playas como Villa del Mar, los visitantes no lo pensaron e ingresaron al mar hasta la parte permitida, donde el agua llega hasta la rodilla.



Y es que el primer fin de semana largo, se nubló para los comerciantes y turistas porque el Frente Frío número 35 ocasionó lluvias y rachas de viento, que imposibilitaron ingresar a la playa.



"Venimos del Estado Puebla, primero pasamos a Orizaba y después para acá a disfrutar del día festivo, está rico, delicioso", dijo Marco Sánchez.



"Venimos el mes pasado y hacia mucho frío, no había marea para meterse, hoy ya está bien y a disfrutar del puente vacacional", señaló Miriam Zavaleta, originaria de Puebla.



Dado que durante el fin de semana, el mal tiempo no permitió disfrutar de las aguas del litoral veracruzano, los turistas realizaron otras actividades como recorrer el centro histórico, el acuario de Veracruz y museos.



"Todo el fin de semana, fuimos al centro, a disfrutar de la comida, nieve, el sábado estaba muy feo con aire, lluvia y de más, no se disfruta de la playa", señaló Fanny Lezama, turista de Ciudad de México.



"Fuimos al malecón, la comida y el museo", dijo Rosario López, turista de Tehuacán, Puebla.



El próximo puente vacacional es el lunes 16 de marzo, por la conmemoración del natalicio del expresidente Benito Juárez, que se festeja el 21 de marzo.