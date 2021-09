Turistas ya empiezan a reservar hoteles en Veracruz-Boca del Río

Para el fin de semana de festejos patrios, la expectativa de ocupación hotelera es buena, se estima que se llegue al tope de afluencia permitido en el puerto de Veracruz que es del 25 por ciento, incluso, a diferencia de lo sucedido durante la pandemia, se registran reservaciones de cuartos de hotel.



Este incremento de ocupación no se registraba hasta antes de la tercera ola de COVID-19, se espera que sea similar a lo registrado durante el puente vacacional del 21 de marzo, indicó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.



"Tenemos proyectado incremento en la afluencia turística, estamos teniendo reservaciones, esto es algo que nos llama la atención porque desde hace mucho las personas no reservaban, simplemente llegaban, ahora sí tenemos reservaciones para los días patrios y creo que va a ser un buen puente", dijo.



Dado que se tienen buenos indicios, confían en que serán los próximos 3 meses de incremento importante en materia turística para cerrar el año con mejores números en comparación de los registrados en agosto.



Si bien este puente será importante para el sector, esperan que no sea sólo un suspiro, si no el inicio de una mejor temporada.



"No queremos que sea sólo un respiro, deseamos que sea un parteaguas en el puente de marzo. Veníamos de unos meses (enero y febrero) muy bajos, con afluencia bajísima. A partir de ese puente mejoraron hasta caer en agosto, que también estuvo muy bajo y lo que va de septiembre".



La temporada navideña será buena en virtud de que los semáforos epidemiológicos permitan incrementar el flujo de ocupación.