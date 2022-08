Tuvieron que promover amparo para recibir tratamiento preventivo contra el VIH

Integrantes de la organización VIHVE Veracruz denunciaron que el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Xalapa, sigue sin suministrarles el tratamiento Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), mismo que contribuyente a disminuir en un 90 por ciento el riesgo de contraer el VIH.Y es que recordaron que desde 9 de febrero solicitaron a esta institución y a la Secretaría de Salud de Veracruz que les otorgara el fármaco, que debe tomarse diariamente y que en el mercado tiene un costo de mil 720 pesos, con 30 pastillas.Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la coordinación del CAPASITS Xalapa, promovieron un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito Judicial con sede en la Capital del Estado, demandado que su solicitud fuera respondida y les fuera otorgado el tratamiento al estar debidamente contemplado por la Secretaría de Salud Federal en la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH."Hasta el momento no hemos tenido acceso al medicamento, la promoción fue desde el 9 de febrero, estamos en agosto, prácticamente a mitad de año y seguimos sin tener acceso a este tratamiento", acusó Diego Zavaleta, quién aclaró que la negativa no es por el posible desabasto del medicamento.Reiteró que el PrEP es el tratamiento médico preventivo al cual todas las personas deben tener acceso como estrategia de prevención al contagio del VIH, pues destacó que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con aplicación y fácil acceso en paises de África, Europa, y en ciudades de Estados Unidos.Detalló que ante el proceso legal en el que se encuentran, las autoridades responsables respondieron que no existió ninguna vulneración a las y el solicitante del PrEP, lo cual cuestionan porque nunca recibieron respuesta alguna sobre la petición."Hasta este momento, el juicio de amparo continúa en trámite, pero hemos tenido algunos avances al respecto", resaltó al acotar que con la suspensión provisional concedida por el juzgado de distrito, el coordinador del CAPASITS Xalapa se acercó a ellos para comenzar con el protocolo de actuación marcado por la Guía de Atención para otorgar Profilaxis Preexposición, emitido por la Secretaría de Salud."Las y el solicitante han tenido acceso a los análisis clinicos previos y valoraciones psicológicas que deben realizarse a todo interesado en recibir el tratamiento, con la finalidad de analizar la viabilidad del mismo en las personas. Sin embargo, hasta ahora, seguimos sin tener acceso al mismo", añadió Paola Guzmán, otra de las interesadas en recibirlo.Junto a otros miembros de VIHVE Veracruz, citó el informe Histórico de VIH, emitido por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), en el que se coloca a Veracruz como uno de los Estados con mayor número de nuevos contagios, con mil 887 en 2019, mil 127 en 2020, y mil 183 el año pasado."En lo que va del primer trimestre del presente año, se han registrado 386 nuevos casos, estando por debajo del Estado de México que tiene mayor número con 489", precisó el activista.Al indicar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementó el programa del PrEP desde diciembre de 2020, Diego Zavaleta detalló que el principio activo del medicamento es el tenofovir/emtricitabina, cuyo nombre comercial en el país es Movitrem. Además, existe otro de origen extranjero llamado Truvada, cuyo costo es de aproximadamente 10 mil pesos.Si bien expresó que es un tratamiento que se suministra a quienes practican o desean tener sexo sin protección (sin uso de condón), indicó que esto no debe exponerse como una razón para no entregar el fármaco; también, mencionó que no debe circunscribirse a quienes se dedican al trabajo sexual o las personas de la comunidad sexodiversa, pues cualquier persona puede estar en riesgo de contraer el VIH en dichas circunstancias."Independientemente de nuestra orientación sexual todos podemos adquirir el VIH, por lo tanto el tratamiento no es exclusivo de la comunidad (...) Considero que cualquier persona puede ser candidato para adquirir el tratamiento", detalló y precisó que hay cinco demandas de amparo por la actuación de la autoridad sanitaria en este tema.