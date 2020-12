Tuxpan, de los más endeudados del país, pidió en octubre préstamo de 30 mdp

Tuxpan, que con su deuda de 199.9 millones de pesos es el número 21 de entre los municipios de México más endeudados per cápita -por cabeza- al segundo trimestre de este 2020, solicitó en octubre pasado otros 30 millones de pesos, para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En reciente actualización del “Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente”, de la SHCP se da a conocer que el pasado 21 de octubre, el Ayuntamiento de Tuxpan, contrató una “Obligación a corto plazo”, por 345 días con Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple.



Este crédito, como se mencionó anteriormente, tiene por objetivo “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, según aparece en el referido listado donde se indica que el 1° de diciembre del año en curso el Gobierno Municipal de Tuxpan inscribió esta obligación financiera de la que no se precisó la fuente de pago.



Por otra parte el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, dio a conocer en su informe: “Obligaciones Financieras de los Municipios de México: Segundo Trimestre de 2020”, que por los 199.9 millones de pesos de deuda que registraba a junio el municipio de Tuxpan, se ubicaba en el lugar 50 de entre los 622 del país con adeudos por solventar.



Asimismo, el CEFP precisa en su informe que Tuxpan se encontraba al segundo trimestre de este año en el lugar 17 de entre los 25 municipios de la república mexicana más endeudados como porcentaje de sus ingresos totales.



En este indicador Tuxpan tiene el 31.2 por ciento de deuda como porcentaje de los Ingresos.



Es importante destacar por otra parte, que de los 25 municipios de la República Mexicana más endeudados como porcentaje de sus ingresos totales, Tuxpan es el único del estado de Veracruz que aparece en ese listado.



Asimismo, también con base en su informe: “Obligaciones Financieras de los Municipios de México: Segundo Trimestre de 2020”, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Tuxpan se ubica en el lugar 21 de entre los 25 de la República Mexicana más endeudados per cápita al segundo trimestre de este 2020.



La deuda per cápita permite comparar las obligaciones financieras de los municipios en términos relativos. El indicador se obtiene dividiendo la deuda total de cada municipio entre su población respectiva, precisa el CEFP de la Cámara de Diputados.