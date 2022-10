Última llamada para aprovechar descuentos en emplacamiento, en Veracruz

Octubre, noviembre y diciembre son los últimos meses para que los contribuyentes propietarios de automóviles con placas anteriores al bienio puedan realizar el canje de las mismas con la condonación de un porcentaje del adeudo, así como de las multas y recargos, refirió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa de este miércoles, el titular del Ejecutivo reconoció que a partir del primero de enero de 2023 ningún vehículo automotor con placas anteriores a las del bienio y las actuales podrán circular de acuerdo a una legislación federal que plantea que en un Estado no pueden estar en circulación más de dos tipos de placas.Es por lo anterior, que, reiteró el llamado a los ciudadanos que aún no han hecho el canje y mantienen adeudos, a que realicen el trámite ya que aún en este último trimestre del año podrán acceder a un porcentaje de descuento en las multas, recargos y el valor de las láminas.García Jiménez reconoció además que este reordenamiento vehicular servirá para contar con el número real de unidades que transitan en el Estado (automóviles y motocicletas) para con ello detectar las que puedan ser utilizadas para la comisión de algún delito.“Estos son los últimos tres meses que se aplican descuentos, también son los que van a poder circular las placas anteriores, las únicas válidas que van a quedar a partir de enero para circular, son las de Miguel Ángel Yunes y las que sacamos nosotros. Es una normatividad y para actualizar el padrón de vehículos que hay en el estado. También para saber qué vehículos se utilizan en la comisión de un delito, también para evitar el fraude en la venta de autos”, destacó.Por lo anterior, reiteró el llamado a los ciudadanos que aún no han realizado este trámite a que lo hagan, pues a partir del próximo ño, se cobrarán las multas y recargos al cien por ciento, además de las placas.“Vuelvo a recalcar el exhorto a que acudan a las oficinas de hacienda del estado para poner en norma todos sus vehículos, esta es tercera llamada y última”, finalizó el titular del Ejecutivo.