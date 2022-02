Ultrajes, Cuitláhuac y la Comisión Especial: Veracruz desata choque en Senado

Las fuerzas políticas en el Senado de la República se volvieron a confrontar este martes poniendo al Gobierno de Veracruz en el centro de la discusión por las detenciones que se han producido al amparo de la cuestionada ley de “ultrajes a la autoridad”, advirtiendo que la derogación que acaba de proponer al Congreso local el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es “incompleta”.Al finalizar la sesión, tras una discusión de 2 horas con 30 minutos, la Junta de Coordinación Política informó el acuerdo con el que remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación del Senado, los 90 expedientes de supuestos abusos que recabó la comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz.Los opositores tomaron como como eje el encarcelamiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel “N”, como presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, sobre el que opinan que no hay pruebas concretas para procesarlo, señalando que Veracruz es un “estado fallido”.Durante la Sesión de Instalación del Segundo Periodo de Sesiones en el Senado de la República los congresistas de MORENA defendieron al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, mientras los opositores insistieron en la necesidad de investigar supuestos abusos de autoridad.Al respecto, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, acusó que los morenistas están impidiendo a los veracruzanos tener a alguien que los defienda y esto se confirma con lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien pidió a los integrantes de su bancada “no dar armas a la oposición”, refiriéndose a la comisión especial sobre Veracruz.El panista añadió que la lealtad al partido mayoritario está “atropellando” los intereses de los veracruzanos y socavando el verdadero Estado de Derecho en Veracruz.“Por qué un grupo importante de su grupo parlamentario amenazó con que no se iba a llevar a cabo la conformación de esta comisión para proteger a un gobernador como el que se tiene en Veracruz (…).“Se están atropellando los Derechos humanos en Veracruz a través de esas causas, juzgándolos indebidamente, ni siquiera juzgándolos, deteniéndolos indebidamente”, expuso.En respuesta, el morenista César Cravioto Romero, acusó que los opositores están “acelerados” porque tienen intereses particulares en Veracruz, cuestionando la labor de Rementería del Puerto y del senador, Dante Delgado Rannauro“Uno fue gobernador y uno fue funcionario de alto nivel de donde muy malos gobiernos en Veracruz y están muy enojados porque en 2018 MORENA arrasó y en el 2021 MORENA volvió a arrasar y por eso quieren golpear a un gobierno legítimamente constituido”.Acusó que en 4 años los senadores no se han preocupado por todas las violaciones a Derechos Humanos en Jalisco, en donde hay indicios de un “narco gobierno“, así como en Guanajuato y Tamaulipas, en donde las violaciones a Derechos Humanos se dan todos los días.El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, hizo uso de la voz y pidió a Cravioto Romero pruebas respecto a su señalamiento de un narcoestado en Jalisco. Añadió que el actual gobierno de México es el responsable de combatir al crimen organizado y reclamó no solapar al gobierno de Cuitláhuac García.César Cravioto Romero nuevamente hizo uso de la voz y dijo que solicitará la asistencia de periodistas al Senado, quienes han documentado el “narcoestado” en Jalisco.La senadora del PAN, Indira Rosales San Román, dijo que la Comisión buscaba visibilizar los atropellos que ocurren en Veracruz. Además, opinó que se debe de investigar al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, refiriéndose a un video difundido por el crimen organizado en donde el funcionario estatal es señalado de apoyar a un grupo contrario.La morenista Gloria Sánchez Hernández dijo que la violencia en Veracruz es una herencia de los gobiernos “prianistas” y subrayó que en Veracruz no hay condiciones para promover la desaparición de poderes, además de que la comisión especial no tuvo legitimación del pleno y los resultados de la comisión no tienen validez jurídica.El morenista, Ovidio Salvador Peralta Suárez, dijo que la comisión ilegal nunca existió y no les han salido “las jugadas” a quienes intentaron constituirla, apuntando que ante cualquier abuso se debe recurrir a la CNDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La morenista, Antares Vázquez Alatorre, afirmó que hay intereses oscuros en las críticas hacia Cuitláhuac García, señalando que a Movimiento Ciudadano se le olvidó “el candidato asesinado” en alusión a Remigio Tovar, crimen por el que fue detenido José Manuel “N”El morenista, Ernesto Pérez Astorga, afirmo que el Senado no puede violentar sus propias reglas como lo hizo con la Comisión Especial: “Si las violaciones fueran ciertas, por qué Veracruz es el bastión número uno de MORENA; por qué estamos tan preocupados por nuestro estado”.La senadora, María Merced González González, dijo que para que exista unidad en el Senado se necesita discutir decisiones como la conformación de la comisión, añadiendo que se debe esclarecer el asesinato de Remigio Tovar y la situación legal de José Manuel “N”.El panista, Damián Zepeda, dijo que no hay peor símbolo de un gobierno autoritario que la persecución hacia personas inocentes, de ahí la importancia de levantar la voz ante abusos de autoridad.“El Estado de Veracruz, lo digo con todas sus letras, es un estado fallido; en lo personal y me hago cargo de mis palabras, yo Damián Zepeda Vidales creo que se deben desaparecer los poderes en el Estado de Veracruz porque se justifican las 3 causas:“Un Poder Ejecutivo abusivo, que persigue y mete a la cárcel a la gente; un Congreso del Estado que violó la Ley y quitó a un fiscal legítimamente electo y que fue comparsa para tener a una persona que se preste para perseguir personas y un poder judicial que está generando decisiones ilegales violando Derechos Humanos, eso justifica la desaparición de poderes”, planteó el panista.Zepeda Vidales pidió abrir un debate en el Senado respecto al futuro del Estado de Veracruz, afirmando que una cosa es que no estén de acuerdo con un gobernante y otra cosa son los estados fallidos.La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, afirmó que José Manuel “N” es víctima de un uso faccioso de las instituciones, lo que no ocurre en otras entidades, vaticinando que su correligionario quedará libre.El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que no es raro un debate con intenciones políticas, pues el Senado es el lugar para hablar de los gobiernos estatales, proponiendo una comisión que recoja señalamientos de abusos que podrían existir en cada entidad federativa.“Del Río es mi amigo desde hace más de 20 años y nunca hemos coincidido ideológicamente, pero siempre he encontrado en él esa virtud de ser abierto a escuchar y ahora es un muy competente funcionario en la Cámara de Senadores y vengo a hablar por él porque estoy seguro de que podría ser muchas cosas, pero no la que le están imputando y menos puedo permitir que pase sin mencionar que se la están imputando sin pruebas porque eso es extraordinariamente grave para la política”.La priísta, Beatriz Paredes Rangel, dijo respetar a todos los senadores veracruzanos, afirmando que coincide con la senadora Gloria Sánchez, en el sentido de que la conformación de la Comisión fue legal pero incompleta.“Podrá darse un debate sobre si fue legal o ilegal, el hecho es que se cumplió lo que señala el reglamento interno y el paso de presentarlo ante el pleno no se dio por un hecho político, no por un hecho jurídico.“El hecho político fue el grupo parlamentario que tiene mayoría en el Senado no coincidió en la funcionalidad de la comisión que la Junta de Coordinación Política había considerado pertinente”, sostuvo la priísta.Agregó que la comisión se creó en receso y se había afectado directamente al Senado con la detención, sin pruebas, de José Manuel “N”.“Somos senadores de la Nación, yo compartía la visión de la redacción de los anteriores artículos que ejemplificaban a los diputados como diputados de la nación y a los senadores como senadores de la nación representantes del pacto federal.“En esa perspectiva y no en la perspectiva partidaria los senadores de la nación tenemos la responsabilidad de estar atentos al devenir de las entidades federativas; fui siempre prudente en mis declaraciones, jamás hablé de la desaparición de poderes porque me parecía que ese concepto politizaba una comisión, politización que nos ha llevado a este debate y a dejar de lado lo trascendente”.El perredista, Miguel Ángel Mancera, dijo que hay antecedentes parlamentarios de otras comisiones que dan certeza de la legalidad que tuvo la conformación temporal de la comisión sobre Veracruz.“Yo me he referido a la actuación no del Gobierno de Veracruz, lo digo de manera personal, yo me he referido a la actuación de la Fiscalía de Veracruz y del Poder Judicial de Veracruz que son autónomos del Gobierno de Veracruz (…), al menos deberían de ser autónomos”Aludió a la detención de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno que estaba por convertirse en diputado federal, por el delito de ultrajes a la autoridad, señalando que la reforma a dicho tipo penal puede ser parcial, ya que existe un artículo espejo que el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, no pidió eliminar.El senador sin grupo, Emilio Álvarez Icaza, dijo que en el caso de José Manuel “N” tiene elementos de una detención arbitraria, quebranto a debido proceso, a la presunción de inocencia y a la debida diligencia.“Hay 3 elementos que hay que subrayar, se dijo y se insistió del riesgo de la prisión preventiva oficiosa (…), la figura de ultrajes a la autoridad no es sólo inconstitucional, es propia de regímenes autoritarios y fascistas.“Esa figura se está utilizando excesiva e indebidamente; nuestros compañeros de la mayoría tienen la obligación ética en su gobierno de erradicar esas figuras”, sostuvo.Dijo que no acompaña la desaparición de poderes, pero sí la obligación de revisar violaciones a Derechos Humanos y abusos de autoridad en Veracruz.Finalmente, el senador morenista José Ramón Narro Céspedes, dijo que el Senado no es ministerio público ni tribunal, por ello no se puede abogar por la inocencia o culpabilidad de José Manuel “N”.