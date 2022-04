Ultrajes ya es inválido; Jueces enfrentarán consecuencias si no lo entienden

Es innecesario que el Congreso del Estado publique un decreto derogando el delito de ultrajes para que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surta efectos generales, por lo que hay una discusión estéril al respecto, aseveró el presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz.El abogado explicó que la Suprema Corte fijó con claridad en su resolución que la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso local, momento a partir del cual sería retroactivo al 12 de marzo de 2021, fecha en que originalmente fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado.Los puntos resolutivos de la sentencia ya fueron notificados al Congreso a través del oficio SGA/MOKM/65/2022, firmado por el Secretario General de Acuerdos, oficio al que se le dio lectura en la sesión de la Diputación Permanente el pasado jueves 3 de marzo, por lo que cualquier autoridad que a partir de ese día haya aplicado el delito de ultrajes a la autoridad bajo el argumento de que la Legislatura no ha publicado un decreto derogatorio, ha cometido un delito.Asimismo y cuestionado sobre una Jueza que señaló en audiencia que no podía cerrar un proceso penal llevado por el delito de ultrajes pues nadie le había notificado sobre la derogación, Rodríguez Cruz expuso que es un principio general del derecho que el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, por lo que, si dicha norma fue invalidada y algún juzgador negligentemente la aplica, estaría incurriendo en graves responsabilidades administrativas y penales.Lo anterior, luego de que algunos abogados del llamado “Movimiento por la Justicia” exigieron que el Congreso del Estado publique en la Gaceta Oficial del Estado la derogación del delito, señalando que podrían estar incurriendo en incumplimiento de un deber legal de no hacerlo. Asimismo, la Presidenta del Congreso del Estado, la morenista Cecilia Guevara Guembe, declaró el día de ayer que apenas se está discutiendo en comisiones si se publica o no la derogación del delito.En este sentido, el entrevistado señaló que ese es un debate que parte del desconocimiento de la resolución emitida por la Corte, pues ésta no requiere de su publicación para surtir efectos, sino que la norma fue totalmente invalidada a partir del día 3 de marzo de 2022, fecha en que la Corte notificó los puntos resolutivos de la sentencia a la Legislatura estatal.Como puede verificarse en la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte correspondiente al 1° de marzo de 2022, los Ministros aprobaron por unanimidad el proyecto que establecía lo siguiente: “En consecuencia, la declaratoria de invalidez se propone que surta efectos retroactivos al doce de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que ese ordenamiento legal entró en vigor, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz”.