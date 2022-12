Un año de obras, acciones y decisiones que mejoraron vida de veracruzanos: Paty Lobeira

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, afirmó que ha sido un año de obras, acciones y decisiones que mejoran la vida de los veracruzanos.Manifestó que desde el primer día de su gobierno se comprometió a trabajar con un objetivo muy claro: hacer realidad las esperanzas de todos los veracruzanos. “Ser siempre un gobierno aliado y cercano a la gente”, dijo.La Alcaldesa subrayó que después de la pandemia su trabajo ha estado enfocado en recuperar la estabilidad y las oportunidades para la ciudad, respondiendo así a la confianza de los ciudadanos.“Hoy mencionaré los principales logros durante este primer año de resultados, demostrando que, con honestidad, responsabilidad y transparencia, se pueden hacer grandes cosas, además, en el Ayuntamiento de Veracruz, hemos realizado un enorme esfuerzo en la administración de los recursos públicos, para que, de manera eficiente, se apliquen en beneficio de los veracruzanos”, sostuvo.Destacó que los programas y acciones concretas que como gobierno ha realizado para el buen desarrollo de la ciudad están basados en 5 ejes concretos: “Veracruz de todos”, “Veracruz Transforma”, “Veracruz Emprende”, “Veracruz Seguro” y “Veracruz Vive”.“Este Plan, como todo nuestro gobierno, organiza en 5 ejes los proyectos y programas con los que, poco a poco, estamos mejorando la vida de las familias veracruzanas”, afirmó.VERACRUZ DE TODOS. EJE DE DESARROLLO SOCIALLa alcaldesa Paty Lobeira de Yunes informó que a través del “Programa de Apoyo Alimentario” ha beneficiado a 40 mil hogares veracruzanos, entregándoles despensas mes con mes.Dijo que el “Programa de Regreso a Clases”, uno de los más emblemáticos de su gobierno, impulsa la calidad educativa, pero sobre todo, apoya la economía de sus familias. Entregó 46 mil paquetes escolares con zapatos, útiles y mochilas, beneficiando el 100% de los estudiantes de las escuelas primarias públicas del municipio.Además realizó la entrega de diferentes materiales a las 232 escuelas primarias públicas del municipio, que ayudaron al mantenimiento de las instalaciones.Todo ello, con una inversión de más de 40 millones de pesos.“Es así como tan solo en este primer año, fueron beneficiados más de 125 mil estudiantes, quienes estoy segura de que anhelaban regresar a sus escuelas en condiciones dignas, y así, nuestros niños podrán aprender más y perseguir sus sueños” afirmó.Con el “Programa A Ver a Ver” se realizó la entrega de más de 2,700 lentes a niñas y niños de las escuelas públicas. Hoy estos niños pueden jugar, leer, y vivir de una mejor manera.Con las “Brigadas Médicas” se llevaron los servicios de salud a los ciudadanos de distintas colonias del municipio, con más de 2 mil consultas y más de 17 mil atenciones, así como con la entrega de 60 mil medicamentos para personas de bajos recursos.Con el “Programa de Piso Firme”, ayudó a dignificar las viviendas de las familias veracruzanas y a fortalecer su patrimonio, mejorando la calidad de vida de 200 familias, con la construcción de casi 5 mil metros cuadrados de pisos firmes. “Este Programa les cambia la vida a las familias, al dejar de vivir en piso de tierra a tener un piso de concreto”, dijo la Alcaldesa.“Entrega de escrituras”. Para dar certeza jurídica a las familias sobre la propiedad de sus casas y terrenos realizó la Alcaldesa realizó la entrega de 500 cédulas catastrales y más de 200 escrituras en diferentes colonias.La Alcaldesa creó la “Dirección de Inclusión Social” y realizó el “Empadronamiento a personas con discapacidad”, integrándolos al “Programa Alimentario”, contribuyendo así a la economía familiar de más de 400 personas con discapacidad.Además, realizóla entrega 700 aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andaderas y bastones para invidentes, cubriendo el 100% de las solicitudes recibidas.Subrayó que la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas es fundamental para su gobierno, por ello, en apoyo a esta problemática, se continuó con la estrategia: “Sendero seguro”, mediante el mejoramiento y rescate de espacios públicos que puedan representar algún peligro para ellas.Los senderos que se han trabajado durante este año son: Sendero Coyol Laguna, Sendero Los Pinitos, Sendero Infonavit Buenavista y Sendero Laguna Lagartos.De igual manera, como parte de las acciones emprendidas para la Atención de la Alerta de Violencia de Género, sumó esfuerzos mediante la Mesa Interinstitucional “Por la construcción de la Paz, Sororidad e Igualdad Sustantiva”, en donde trabajamos en coordinación con instituciones públicas, académicas y sociales, que atienden directamente los casos de violencia.“Atención Ciudadana”. Con el fin de ofrecer una mejor atención y trato directo, se creó la Línea 072 y se fortaleció al Call Center, asimismo se estableció la política de atención de 24 horas. Atendiendo más de 30 mil solicitudes de una manera más eficiente.VERACRUZ TRANSFORMA, ES EL EJE DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDADObras integrales. “Nuestra Casa necesita calles bien hechas y bien planeadas, con calidad, para que perduren”, dijo la Alcaldesa.En la repavimentación con concreto hidráulico, nuevas banquetas, guarniciones y drenaje en avenidas importantes del municipio así como en diversas colonias y fraccionamientos, como lo son: La calle José Azueta en El Coyol, la calle Justino Sarmiento en Santa Fe, la calle Ernesto Domínguez del el Fraccionamiento Reforma, Víctimas del 5 y 6 de Julio en la colonia Zaragoza con, y la Avenida 20 de Noviembre y Alació Pérez, el centro de la ciudad, entre otras, con una inversión de más de 119 millones de pesos.En este año, fueron más de 34 mil metros cuadrados de pavimento hidráulico en calles y avenidas que no tendrán que repavimentarse en muchos años más.Obras en escuelas:“Como ya lo mencioné, tras la pandemia, muchas escuelas terminaron en precarias condiciones. Un ejemplo que quiero platicarles es el del Jardín de Niños Juana Paula Manso, en Lomas de Río Medio 4, en donde los niños estudiaban en contenedores habilitados como salones de clases, y que hoy, estos pequeños cuentan ya con instalaciones nuevas y seguras para su correcto desarrollo”, dijo la Alcaldesa al informar sobre la construcción del nuevo kínder con una inversión de más de 6 millones de pesos.También se realizó la rehabilitación de las aulas del Colegio Bachilleres. “Un plantel histórico de nuestra ciudad. Por eso, invertimos en ella 9 millones y medio de pesos, como parte del compromiso que tenemos para fortalecer la educación”.Atención a la población.Se rehabilitó el Albergue Temporal Nocturno Casa Veracruz, con una inversión de más de dos millones de pesos, para apoyar a personas en situación de calle, para que puedan recibir un trato cálido, un lugar seguro y gratuito, donde pueden descansar y pasar la noche.Se apoyó en la construcción de las Casetas de Vigilancia de la Avenida George Washington, la cual es una zona comercial importante de la ciudad. Además se está construyendo la caseta del Fraccionamiento Laguna Real, reforzando de esta manera el servicio de seguridad que necesitan los ciudadanos.También se realizaron obras de rehabilitación a distintos pozos del municipio, con los cuales se mejoró la calidad del agua potable de miles de habitantes de diferentes zonas, logrando mejorar sus condiciones de vida, como el Pozo Volcanes, El Vergel y el Número 41Se atendieron 17 mil baches, que son 80 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico, lo que equivale 12 veces la cancha del Estadio Azteca. “Esta es una tarea que no acaba. Sabemos que debemos seguir trabajando incansablemente para atender esta problemática”, dijo la Alcaldesa.Se han rehabilitado más de 2 mil metros cuadrados de banquetas y guarniciones por toda la ciudad, la construcción y rehabilitación de más de 850 rampas inclusivas, así como la pintura de más de 300 mil metros lineales de guarniciones y camellones.De igual manera, se ha realizado trabajos de nivelación y revestimiento de vialidades con material reciclado, donado por la empresa Tenaris Tamsa, atendiendo así más de 160 calles. Alcanzando más de 200 mil metros cuadrados, que es el equivalente a cubrir más de dos veces el bulevar Ávila Camacho en ambos sentidos.Se atendieron y repararon 18 mil lámparas apagadas reportadas en más de 200 colonias del municipio, lo que representa más del 50% de todas las colonias de Veracruz.También se ha dado mantenimiento a la red de alumbrado público, gracias a los trabajos preventivos y correctivos de postes y luminarias en la ciudad.Con el Programa de Rehabilitación de Alumbrado Público se han atendido diversas vialidades, como la Avenida Fidel Velázquez, Allende Norte, Rafael Cuervo, Isabel La Católica, y próximamente Díaz Mirón, Flores Magón, Distribuidor Aeropuerto y el Puente Morelos.Se comenzaron con trabajos de mantenimiento de postes de las calles aledañas a la Macroplaza del Malecón, Comodoro Azueta y de la Plaza de la República, se aumentó el nivel de potencia de las luminarias, así como la instalación de la red de cableado de manera subterránea, ayudando a mejorar la imagen urbana del Centro Histórico.Se rehabilitaron los superpostes de La Boticaria, del Parque Zamora, del Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, de los Callejones del Centro, como el Dehesa, de la Plaza Tlacotalpan en Geo Villas Los Pinos, en el Parque Pinitos, así como en diversas Unidades Deportivas.Se invirtieron más de 13 millones de pesos, ampliando la cobertura y modernizando el alumbrado público del municipio, contribuyendo a mejorar nuestra imagen urbana.Se realizó el reemplazo de la nomenclatura urbana, con 10 mil piezas en una primera etapa, en 25 colonias y fraccionamientos de la ciudad, como la Colonia Centro y en los Fraccionamientos Zaragoza, Flores Magón, Veracruz, Reforma, y Moderno. En los siguientes tres años se continuará renovando la nomenclatura de la ciudad.Fue prioridad la rehabilitación total de los parques Pinitos, El Hongo, El Vergel, Los Halcones, Parque Primavera y el Parque Colegio Hohmann.Se realizó el mantenimiento, limpieza y desazolve de los cuerpos de agua, llevando a cabo la limpieza de más de 30,000 metros lineales de los canales de agua en distintas colonias como Laguna Real, Geo Villas del Puerto, Amapolas 1, Floresta, Flores del Valle, Los Ríos, entre otras.Además, se realizaron acciones de mantenimiento, limpieza y desazolve de cuerpos de agua, destacando la Laguna de Malibrán, Laguna del Encanto, Laguna Olmeca, de Lagartos, del Coyol, entre otras, previniendo, que durante la temporada de lluvias los veracruzanos no sufran inundaciones y afectaciones.Se rehabilitaron los colectores pluviales de la Avenida Washington y de la Avenida Ricardo Flores Magón, así como el desazolve del Colector Pluvial Cuenca Eje Hidráulico en la colonia Los Laureles.“Gracias a todos estos trabajos, y a pesar de que fue un año de lluvias importantes, este 2022 no se presentó ninguna inundación en nuestra ciudad, como en otras ocasiones había ocurrido”, destacó la alcaldesa Paty Lobeira de Yunes.En materia de medio ambiente se gestionó con Grupo México, Ferromex y Ferrosur la donación de 11 mil plantas que trajo consigo el Vagón Verde.Lo anterior, forma parte del Programa de Reforestación que realizó el Ayuntamiento de Veracruz en conjunto con la Universidad Veracruzana, sembrando más de 12 mil árboles y plantas.También se inauguró un centro de reciclaje en el parque Reino Mágico, en el cual se recibieron distintos desechos, dando un total de más de 18 toneladas de residuos. Y se contó con una Disposición Ecológica de Llantas “Llantatón”, en donde se recibieron más de 3,500 llantas para su reciclaje.“Expo Adopta”. Con este programa de adopciones responsables, se lograron dar en adopción a decenas de perritos y gatitos en situación vulnerable.VERACRUZ EMPRENDE, ES EL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICOEn este primer año de la administración, se realizaron diversas actividades y estrategias con el objetivo de fortalecer los sectores productivos del municipio, incentivando la inversión, el incremento de la producción y por ende la generación de empleos dignos y bien pagados.Como parte de los esfuerzos de promoción turística y de la mano de la campaña “Disfruta Veracruz” denominada “Volverte a Ver en Semana Santa”, se buscó reafirmar a la ciudad como destino turístico ejemplar, con actividades recreativas, deportivas, culturales y musicales. El resultado fue que, en la Semana Mayor, se tuvo una gran afluencia turística que alcanzó una ocupación hotelera del 100 por ciento, duplicando las ventas en los comercios y restaurantes de nuestra ciudad. Acudieron a las diversas actividades programadas por el Ayuntamiento más de 100 mil personas, quienes disfrutaron del Arte, Cultura, Deporte y las tradiciones que tanto nos enorgullecen a los veracruzanosEl Festival Velas Latinoamérica 2022, organizado por la Secretaría de Marina- Armada de México, puso a Veracruz en los ojos del mundo, donde miles de visitantes nacionales y extranjeros se deleitaron con nuestros sitios turísticos, nuestra gastronomía y, sobre todo, con la calidez de nuestra gente. Este Festival dejó una importante derrama económica en nuestra ciudad de aproximadamente 200 millones de pesos.Durante el verano se realizaron eventos de gran relevancia que ayudaron a la reactivación económica de la ciudad, pero sobre todo a que muchos turistas vinieran a disfrutar de lo que Veracruz tiene para ofrecerles.Este 2022, el Carnaval de Veracruz se realizó ya de manera presencial, fue una fiesta llena de color y tradición, en donde se recibió a 700 mil turistas y a más de 1 millón 200 mil asistentes en todos los eventos alusivos a esta gran fiesta, logrando que la ocupación hotelera llegara al 100% en los días pico, generando así una reactivación e incremento de ventas en los comercios y una derrama económica de 400 millones de pesos.El Festival de Día de Muertos, trajo consigo concursos, exposiciones y recorridos para el disfrute de todos, así como el Museo del Terror que fue todo un éxito y para el que se tuvo que abrir una fecha más debido a su alta demanda, también el Concurso y Desfiles de Catrinas, la noche de leyendas y las actividades deportivas como, zumbatón, caminata de muertos y el tradicional Critical Mass.Está comenzando la temporada decembrina, de igual manera se espera recibir una importante cantidad de turistas que vienen a pasar estas fechas al puerto, y hemos preparado una amplia cartelera.Todas estas campañas permitieron consolidar a Veracruz como uno de los mejores destinos turísticos. Con esto, la reactivación económica es una realidad.Veracruz como destino de inversión“Durante este año y por el resto de mi administración, buscaremos crear las condiciones que ayuden al crecimiento de nuestra ciudad, con la instalación de nuevas empresas de alto reconocimiento internacional, ejemplo de ello es la planta Constellation Brands, la cual es una gran fuente de empleo para los veracruzanos de la zona,y que logrará la generación de 2 mil empleos directos, una vez que esté inaugurada la planta, y más de 10 mil empleos temporales indirectos e inducidos durante la etapa de construcción, todo esto con una inversión total en Veracruz para los próximos 4 años de mil trescientos millones de dólares”, dijo la Alcaldesa.De igual manera, se inauguró la Nueva Fábrica de Café de Nestlé México, la cual ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos, beneficiando a familias veracruzanas de la zona, además se realizó la Firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Veracruz y Nestlé.VERACRUZ SEGURO, ES EL EJE DE SEGURIDAD CIUDADANALa alcaldesa Paty Lobeira de Yunes reconoció a la Marina Armada de México, al Ejército, a la colaboración del Gobierno Federal y al Gobierno Estatal. “Gracias a ese trabajo coordinado es que las familias veracruzanas pueden vivir tranquilas”, dijo.Subrayó que con trabajos de prevención, capacitación al personal y una inversión clara para el buen funcionamiento de la Policía Municipal, en conjunto con las fuerzas del orden, y Protección Civil, se realizó la implementación de diversos operativos en el Municipio, como el Operativo Nuevo Amanecer, Semana Santa, Operativo Festival Velas, Carnaval, Vacaciones de Verano, Fiestas Patrias y Buen Fin, en los cuales todos dieron como resultado Saldo Blanco. Y está por dar inicio al Operativo Guadalupe Reyes.Dentro del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, se destinaron más de 2 millones y medio de pesos, para consolidar la formación, actualización y desarrollo profesional de nuestros cuerpos de seguridad pública.Y para continuar mejorando la operación policial, por medio del Programa de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo, se destinaron más de 4 millones de pesos en la adquisición de insumos que fortalezcan sus operaciones para salvaguardar la integridad y patrimonio de los veracruzanos.En materia de Protección Civil se realizaron más de 10 mil servicios, como inspecciones, simulacros y pláticas, que ayudaron a proteger la integridad de los ciudadanos. Así, como se atendieron más de 9 mil servicios de emergencia por parte de las llamadas de la población, ayudándolos en incendios, fugas de gas, primeros auxilios, guardavidas, entre otros.En Educación Vial se impartieron pláticas de Educación Vial a escuelas y a empresas, impactando de esta manera a más de 9 mil ciudadanos.Estas actividades fueron reforzadas con la señalización horizontal en vialidades, lo que se traduce en más de 150 mil metros lineales de calles y avenidas debidamente señalizadas. De igual manera, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos, atendiendo el 95% de ellos.Después de 15 años de vigencia de la concesión otorgada a la empresa Zeus, ahora el reordenamiento en el sistema de pago, operación y uso de los parquímetros de la ciudad, son administrados por el propio Ayuntamiento desde el pasado 10 de noviembre, por lo que, se creó la Coordinación de Parquímetros, llamada “Parquiver”. Los recursos derivados serán destinados al desarrollo de la Infraestructura Urbana del Centro Histórico.VERACRUZ VIVE, ES EL EJE DE SOCIEDAD Y CULTURAMediante la suma de esfuerzos, se favorece al fortalecimiento de la cultura, la recreación y el deporte de nuestra ciudad, con actividades y proyectos para el disfrute de turistas y locales, por eso, fue una prioridad darle vida a la calles, colonias, parques y unidades deportivas, realizando más de 1,400 eventos, con los cuales pudimos llegar a más de 280 mil ciudadanos.Se creó el Programa Orquestando Cumbia, en el cual se tiene como meta, utilizar el poder transformador de la música para crear ambientes recreativos y sanos para las niñas, niños y adolescentes a través de la música popular, contribuyendo de esta manera a la reconstrucción del tejido social, beneficiando a 500 jóvenes que integran las orquestas de Cumbia, para ello se adquirieron 250 instrumentos.Se realizó una Colaboración Tripartita entre el Ayuntamiento de Veracruz, el Ayuntamiento de Boca del Río, con el cual la ahora Orquesta Filarmónica Veracruz-Boca del Río volvió a escena, convirtiéndose este Teatro Francisco Javier Clavijero en su casa, realizando diversas presentaciones para el disfrute de todos, fomentando esta cultura musical de calidad.Reapertura del Zoológico Miguel Ángel de Quevedo. Se recuperó este espacio y atractivo turístico lleno de historias familiares para el disfrute de los niños. Durante los meses de marzo y abril se realizaron acciones de rehabilitación en más de 21 mil metros cuadrados de este Parque, para que por fin nuevamente pudiera abrir sus puertas, alcanzando la máxima asistencia en la historia del parque, con la visita de más de 155 mil personas.Se realizaron exitosas Jornadas de Cultura, las que ayudaron a reactivar los distintos espacios públicos del municipio. Esto se realizó en más de 200 eventos, en los cuales tuvimos más de 87 mil asistentes.Así como también se realizaron eventos especiales, beneficiando a más de 55 mil asistentes.Y para contribuir a la regeneración del tejido social, se realizaron Jornadas de Recreación con los juegos gigantes llevados a diversas zonas del municipio, en los que participaron más de 57 mil personas, que pudieron visitar también las distintas zonas turísticas que más nos representan a los jarochos.Con la recuperación de la Macroplaza del Malecón, se recibe ahora, en un mejor espacio, a miles de turistas con los brazos abiertos, para que puedan visitar y disfrutar de este lugar que le pertenece a todos los jarochos.El deporte también fue prioridad la reactivación de las unidades deportivas y los eventos masivos deportivos, dimos a los ciudadanos una amplia cartelera de actividades. En total han participado más de 700 mil personas en las 25 unidades, Playa Martí y los parques, como son: el Parque Pinitos y el Parque Torrentes Arboleda, dedicados al deporte en el municipio, en los que se realizan distintas actividades para su esparcimiento, como fútbol, volibol, rugby, boxeo, zumba, entre otras.El Critical Mass se realiza de manera mensual, haciendo un recorrido en bicicleta por nuestro boulevard, así como también nuestros exitosos eventos de zumba.Se apoyaron distintos eventos este año, en donde participaron 10 mil deportistas, como el Triatlón Internacional, el UCI Grand Fondo World, la Carrera Pedestre Internacional del Golfo, el Torneo de Pesca del Sábalo de Plata, Torneo de Futbol del Festival de Velas, Aguas Abiertas Travesía de San Juan de Ulúa, la Carrera Panamericana, así como la Clásica Veracruzana 2022, los cuales dejaron una importante derrama económica de casi 30 millones de pesos. “Lo que significa que después de vivir y sufrir la pandemia, poco a poco vamos encaminando a Veracruz a una estabilidad”, dijo.La alcaldesa Paty Lobeira de Yunes dijo que todas estas acciones, todos los programas, los proyectos y las obras son resultado de un año de trabajo arduo, profesional, honesto, transparente, pero, sobre todo, cercano a la gente.“Ha sido un año de muchos retos, hemos enfrentado muchos obstáculos, una inflación nacional e internacional histórica, pero con trabajo, esfuerzo y con la suma de todos, hemos podido responder a la confianza de los veracruzanos”, dijo.Afirmó que seguirá trabajando para que Veracruz sea un hogar seguro, con oportunidades para todos, con una infraestructura de primera y una economía vibrante.“Sigamos sumando voluntades, Sociedad y Gobierno, para seguir trabajando por y para todos. Los invito a que hagamos historia juntos”, concluyó.