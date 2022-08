Un cónclave, colusión y tortura: Así construyó Murillo Karam la "Verdad Histórica"

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia de imputación contra el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien anoche quedó preso en el Reclusorio Norte, la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa se construyó así:Con base en declaraciones de Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el 7 de octubre de 2014, un día después de que Murillo Karam anunciara que estaba a cargo de la investigación por orden presidencial, se realizó una reunión de funcionarios de alto nivel en Guerrero.En el cónclave estuvieron presentes Jesús Murillo Karam, titular de la PGR; Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal (PF); Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), entre otros funcionarios, quienes, a decir de la FGR, ahí planearon los que más tarde se conocería como la “Verdad Histórica” del caso Iguala, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.La mañana del 27 de octubre de 2014, de acuerdo con la narrativa de la FGR, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comparte con Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante un recorrido en la zona de Cocula, que tenían cuatro personas “que nos van a decir qué vamos encontrar en el Río San Juan”.A las 16:00 horas del mencionado día, la Procuraduría General de la República (PGR) convoca a conferencia de prensa en la antigua sede de la dependencia, que se encontraba en Paseo de la Reforma 211 y 213, para anunciar la captura de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que después fueron identificados como Darío Morales Sánchez; Jonathan Osorio Gómez, alias “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato” y Agustín García Reyes, “El Chereje”.Sin embargo, la detención oficial de estos sujetos se realizó hasta después de la 16:00 horas.Cano Muñoz Cano, exparticular de Zerón de Lucio, confesó que grabó entrevistas en las que los detenidos presuntamente vinculados con la desaparición de los estudiantes, eran torturados; presentó los videos ante el Ministerio Público.“Esas entrevistas eran irregulares por no estar presente un defensor, por lo que esos servidores públicos (Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta) no actuaron de manera debida por eso colaboro”, dijo al MPF.De acuerdo con la declaración de la trabajadora administrativa en la PGR, Erika Ramírez Ortiz, quien está sujeta a un criterio de oportunidad en la nueva investigación del caso Ayotzinapa, en el momento en que el extitular antisecuestros de la institución, Gualberto Ramírez Gutiérrez, se enteró le dijo: “ya vienen los detenidos, ayúdame a cuadrar esto”.Acto seguido, indicó, se fabricó una denuncia sustentada en una supuesta denuncia anónima con fecha de 25 de octubre de 2014.Luego, el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la AIC, bajo la supuesta anuencia de Murillo Karam, trasladó ilegalmente a Cocula a Agustín García Reyes, “El Chereje”, para que tirara bolsas con restos óseos al Río San Juan, diligencia que fue captada y grabada por el periodista independiente, José Manuel Jiménez.En su declaración ministerial, García Reyes aseguró que Zerón de Lucio lo obligó, bajó tortura, a inculparse de que él lanzó las bolsas con restos de los normalistas al Río San Juan.La narrativa expuesta el sábado por la FGR ante el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, también señala que en conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam pidió a Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense, vincular el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los normalistas, con el Río San Juan en donde se encontró un resto óseo que presuntamente perteneció al normalista Alexander Mora Venancio, a lo que ella se negó “porque no le constaban los hechos”.Finalmente, el 27 de enero de 2015 el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que hoy se conoce como la “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa.Por los hechos expuestos anteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Murillo Karam de usar la fuerza del Estado, a partir de que asumió la investigación, para fabricar la “Verdad Histórica”.“Murillo Karam, como titular de la PGR, ordenó actos de tortura para obtener confesiones e impidió que los familiares de los 43 normalistas tuvieran acceso a la información, y presentó videos de supuestas confesiones para seguir un libreto de actores y pruebas y narrativas que se conoció como la ‘Verdad histórica”.