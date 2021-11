Un empleado herido tras ataque armado en refaccionaría de Acayucan

Un empleado con una herida después de recibir un rozón de bala, fue el saldo de un ataque armado contra una refaccionaria establecida en el barrio Tamarindo de esta ciudad.Además, los sujetos, hasta ahora desconocidos, arrojaron una bomba molotov.Cerca de las 7:00 de la noche de hoy jueves, sujetos – según dijeron – viajaban en una motocicleta, llegaron al local “Águilas de Fuego”, ubicado en la calle Manuel Acuña entre calle Negrete y callejón Chapultepec, y arrojaron el artefacto, para luego disparar con un arma de fuego.Uno de estos habría logrado a alcanzar a herir a uno de los empleados que estaban en el interior del negocio, por fortuna no fue profunda.Afortunadamente la bomba molotov, no se encendió por lo que no logró causar daños al local.Las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado y Fuerza Civil se apersonaron en el lugar de los hechos e iniciaron una carpeta de investigación, recogieron tres casquillos de calibre nueve milímetros.