Un error desaparecer el Fondo Ambiental Veracruzano: Biólogo

Como un error, consideró el biólogo Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, la decisión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de desaparecer el Fondo Ambiental Veracruzano.



El también coordinador estatal de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz resaltó que, en el bienio más crítico en materia de incendios forestales y sequía, como lo establecen las propias fuentes oficiales, se toma esa decisión.



“Pongo mi nombre y mi dignidad por delante para decir que es muy profunda la decepción, no sólo personal, sino la de muchos veracruzanos, que le dimos el voto de confianza a un Gobernador que no ha estado a la altura de los grandes retos ambientales de la entidad y que en muy poco tiempo se ha ubicado, según todas las encuestas, en uno de los más grises de la historia, sobre todo en el tema ecológico”, apuntó.



Illescas Téllez indicó que, si la intención es dirigir recursos hacia la pandemia, al mandatario estatal se le olvida que no hay lugar más seguro para protegerse que la naturaleza pero si la causa es la crisis económica y el desempleo, canalizar dinero a campesinos e indígenas para que participen en labores de reforestación y protección de áreas naturales es lo mejor.



Llamó al Gobernador a que dé a conocer a la brevedad alternativas para defender el patrimonio natural, por ejemplo, con un aumento al presupuesto al sector para el 2021.



Recordó que el Gobierno del Estado violenta la Ley de Protección Ambiental, pues no se ha creado el Consejo Estatal Ciudadano de Medio Ambiente.



Agregó que hace falta poner en marcha el Comité de Humedales, dar sentido al Comité de Espacios Naturales Protegidos y al Consejo Estatal Forestal, además de dar transparencia a los procedimientos de la Procuraduría de Medio Ambiente, entre otros temas que están rezagados.