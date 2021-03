Un “éxito” primer día de vacunación antiCOVID-19 en Xalapa; aplicaron unos 12 mil biológicos

Como un “éxito” calificó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el inicio de la jornada de vacunación anti COVID-19 en la capital del Estado, donde se aplicaron un aproximado de 12 mil vacunas en este primer día de inoculación a adultos mayores de 60 años.



Durante entrevista, Manuel Huerta expresó que en total se aplicarán poco más de 52 mil vacunas contra COVID-19, en el periodo de 10 días que se contempla en este plan de vacunación.



Sobre la jornada en la Capital del Estado, dijo que casi en todos los puntos de vacunación se pudo liberar la afluencia de personas y las largas filas a partir de las tres de la tarde, ya que después de esa hora, los adultos mayores llegaban sin hacer fila y pasaban de manera directa a la toma de datos, para posteriormente continuar con el proceso.



Aceptó que les falló la logística en el Olmo, donde se realizó una pausa para el cierre de la jornada, ya que faltaban 80 vacunas, mismas que fueron enviadas de manera oportuna, pero se tuvo que esperar a que fueran retiradas del proceso de ultra congelamiento, ya que la vacuna Pfizer necesita esas especificaciones.



Esto, mientras que también admitió que se necesita un ajuste en el módulo ubicado en el estadio “Heriberto Jara Corona”, donde a las 6 de la tarde, con el cierre de la jornada en este día, aún faltaba un aproximado de 200 personas por inocularse.



“Hay siempre una curva de aprendizaje, pero ésta hoy la tuvimos en corto tiempo y ya por eso en muchos puntos, a las tres ya estaba normalizada toda la operación. Hubo un lugar, en particular el Olmo, donde nos costó un poco más de trabajo, pero ya mañana seguramente se va a normalizar”, sostuvo el funcionario federal.



En el Estadio, donde se observó una larga fila durante casi todo el día, se decidió reforzar con mayor personal para agilizar las labores, puesto que no se quiso perder el principio de orden, de manera que en lugar de enviar a las personas formadas al parque deportivo Colón, prefirieron mover al personal y que se atendiera al mayor número posible en el Estadio.



Luego del cierre en los 13 módulos de vacunación en Xalapa, Manuel Huerta recomendó a la población mayor de 60 años, que acuda a la jornada en los siguientes nueve días, pero sin pernoctar afuera de las instalaciones para apartar lugar, ya que quedó comprobado que hay vacunas para todos y que después de las tres de la tarde no hay filas y el flujo de personas, así como la aplicación, se hace de manera más rápida.