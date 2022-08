Un lesionado y daños a palapa dejó tromba marina en playa de Veracruz Puerto

La zona de "Villa del Mar", en Veracruz Puerto, regresó a la normalidad tras el paso de la tromba marina la tarde de este jueves, el fenómeno que asombró a los turistas y prestadores de servicios, dejó daños materiales en la palapa "Buchacas" y una persona lesionada.Tres carpas, más de 20 mesas y sillas, lonas y una estructura de metal quedaron rotas al ser levantadas por el tornado que se formó desde el mar y entró justamente en esa parte de la playa en pocos segundos.Desde las primeras horas de este viernes llegaron a limpiar y juntar las estructuras rotas, acomodar y alistar las mesas que no sufrieron daños para recibir al turismo.“Hay que trabajar, afortunadamente sí, como son días festivos hay que trabajar y dijeran el show debe continuar. Nada más nosotros, la palapa Buchacas, pero todo material, eso es lo de menos. Yo sí había visto (…) fue algo impactante para los turistas, la mayoría estaba tomando selfies, fotos, video, pero no sabes lo que pasa y hasta que pasa “, dijo Esteban González.El propietario de la palapa "Buchacas", señaló que las mesas y sillas son propiedad de la cervecera que “Corona” que les dota de estos materiales para la venta de su producto, por ello, serán los que se encarguen de reponerlas.Sin embargo, la estructura de metal que soporta una de las lonas deberá costearla, así como las afectaciones en el techo de la palapa.“De las 45 que se hayan roto unas 25 mesas, sombrillas quién sabe dónde hayan aparecido, yo sólo vi que volaban. Los vientos le tiro unos 150 kilómetros por hora, yo creo que fueron unos 2 segundos, lo vi pasar y ya estaba arriba, quebró 2 carpas y una jaló hacia el techo de la palapa) y del golpe la dobló, hay que cambiar todo”, indicó Víctor Morales Azamar “Buchacas”.El empleado lesionado por una de las mesas que fue levantada por la tromba, se encuentra sin problemas mayores, este día ya se presentó a trabajar.Relata que el golpe en la cara le tumbo una muela y la impresión del fenómeno no lo dejó reaccionar rápido.Armando, alias el “Fofo”, se dedica a limpiar la zona y a meserear.“Estaba viendo el remolino, con la mesa me pegué, la cara, la nariz y la muela, fue el susto”, dijo.Los prestadores de servicios comentan y se muestran los videos que grabaron, sorprendidos de la tromba marina que los sorprendió.