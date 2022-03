Un litro de aceite de cocina usado puede contaminar mil litros de agua: SEDEMA

No desechar el aceite usado de cocina al drenaje, exhortó la directora general de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Brenda Joan Soto, a la población, debido al alto nivel de contaminación del líquido.En entrevista durante el Reciclón 2022, efectuado en el Teatro del Estado, la funcionaria explicó que basta un litro de aceite para contaminar mil litros de agua.“Esto genera una capa de aceite en la superficie, lo que hace que no se oxigene y los peces mueran y esta agua puede llegar al consumo de las personas”, dijo.Apuntó que no importa el origen del aceite vegetal usado en la cocina, sin distinción entre el de canola, coco, maíz, cacahuate o girasol, todos implican un grado de contaminación a las fuentes de agua.“Normalmente las personas lavan los sartenes y todo lo depositan directamente al fregadero y va directo al drenaje. Lo que queremos es que haya conciencia de que hay empresas que recolectan este aceite” abundó.Explicó que cada Reciclón, que organizará la Secretaría del Medio Ambiente, recibirá aceite de cocina usado para su correcta disposición final.“Que tengan esa conciencia que hay empresas que recuperan este aceite, que tengan la conciencia de recogerlo en una botella”.