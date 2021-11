Un siglo de tradición: Suenan Las Campanadas de los Lamentos, en Coatepec

Este mediodía arrancó la tradición de Las Campanadas de los Lamentos en la localidad de La Orduña, en Coatepec, con motivo del Día de los Muertos.Al respecto, Israel Espinoza, uno de los habitantes, refirió que se trata de una tradición de hace 100 años, que consiste en repicar las tres campanas de la iglesia San Sebastián Mártir con dos tonos altos y dos bajos durante 24 horas.Relató que este repicar es para guiar a los difuntos de esta comunidad para que no se pierdan y lleguen a sus hogares, los cuales están listos para recibir sus espíritus.“Es una tradición Las Campanadas de los Lamentos, son dos tonos altos y dos tonos bajos y es la llamada de los difuntos de esta localidad para que no se pierdan y lleguen a sus hogares, los cuales están preparados para recibir sus espíritus. Durante 24 horas iniciando a las 12 del día de hoy y concluirá mañana a las 12 del día”, abundó.Señaló que, al ser una actividad ininterrumpida, participan los pobladores por parejas y se van turnando durante el día y la noche.“Nos vamos turnando a lo largo del día y la noche, con las medidas sanitarias, suben dos personas y así durante todo el día”, acotó.Del mismo modo, señaló que a medianoche se realiza la Colecta del Campanero, tradición que consiste en recolectar tamales y otras comidas para disfrutarlas durante la madrugada.“Anteriormente, a las 12 de la noche se recorría la Colecta del Campanero, se recolectaban tamales y comida, para llevarla a la cárcel, ahora ya no se hace pero sí se recolecta y se convive y se disfruta en la madrugada con quienes asistan”.