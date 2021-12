Un triste árbol de Navidad para los desaparecidos de Veracruz

Integrantes del colectivo de búsqueda de personas "Justicia y Dignidad de Veracruz" colocaron un árbol de Navidad con imágenes de todos sus desaparecidos, para recordar que es un problema que sigue aquejando a Veracruz y que sus familiares no dejarán de buscararlos.Fotografías y fichas de búsqueda fueron colgadas en el pino instalado en la plaza de la soberanía del puerto, la mayoría de quienes se concentraron son familiares de personas desaparecidas en los últimos meses."Los vamos a seguir buscando hasta encontrarlos, que sepan lo que está pasando en Veracruz, que no es como lo pintan, que todos los días desaparece un hijo, un hermano, un esposo, los vamos a buscar siempre y en estas fechas va a faltar mi hijo", dijo Flor Escamilla, quien busca a Juan Pablo Badillo, desparecido en febrero de este 2021.Los familiares señalan que estas fechas son amargas porque alguien faltará.No obstante, seguirán buscándolos."Es algo muy triste para mí, no tengo palabras, sólo que me falta. Salió a buscar trabajo y ya no regresó", Julia Carrera, madre de Jorge Alberto Andrade, desparecido el pasado 24 de mayo.Con los familiares presentes, se leyó un poema a los desaparecidos y se pasó lista de sus ficha de búsqueda.